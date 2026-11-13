PUNCHANA

CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS

Tres pequeñas crías de mapache y un ejemplar de lobo de río fueron rescatados en distintos puntos de la región Ucayali y actualmente reciben atención especializada de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Los tres mapaches fueron encontrados en una zona de invasión ubicada en el kilómetro 13 y, debido a su corta edad, necesitan leche maternizada y cuidados permanentes para sobrevivir

Moradores del asentamiento humano Iván Vásquez, en Punchana (Loreto), retuvieron a un joven de 19 años acusado de intentar robar una motocicleta y un celular. Fuente: El Choche en Facebook.