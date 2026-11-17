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DENUNCIAN CONSTANTES AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTO

Un video evidencia un violento enfrentamiento entre dos estudiantes de la institución educativa Ricardo Palma, ubicada en el centro poblado Previsto, provincia de Padre Abad. Según la denuncia, una adolescente de 14 años, del segundo grado de secundaria, sería víctima de constantes agresiones y hostigamiento escolar. Durante la pelea, habría recibido golpes con una piedra en el rostro, mientras otros estudiantes alentaban el enfrentamiento en lugar de intervenir.



De acuerdo con los testimonios, no sería la primera vez que la menor sufriría agresiones por parte de otras alumnas. La otra estudiante involucrada tendría 17 años y cursaría el quinto grado de secundaria. Ante esta situación, se solicita la intervención urgente de la UGEL de Padre Abad y de las autoridades educativas para investigar lo ocurrido, determinar posibles responsabilidades y garantizar la protección de los escolares. Asimismo, se espera que la dirección del plantel esclarezca si tomó conocimiento de los presuntos hechos de violencia anteriores.