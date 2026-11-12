¡DENUNCIA!932 181 594 EN VIVO
¡ÚLTIMO MINUTO!CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS
LO ÚLTIMO
CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS
¡ÚLTIMO!PUNCHANA

CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS

Tres pequeñas crías de mapache y un ejemplar de lobo de río fueron rescatados en distintos puntos de la región Ucayali y actualmente reciben atención especializada de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Los tres mapaches fueron encontrados en una zona de invasión ubicada en el kilómetro 13 y, debido a su corta edad, necesitan leche maternizada y cuidados permanentes para sobrevivir

Redacción El Choche · 1 min de lectura
CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS

▶ Ver el video

Moradores del asentamiento humano Iván Vásquez, en Punchana (Loreto), retuvieron a un joven de 19 años acusado de intentar robar una motocicleta y un celular.

Fuente: El Choche en Facebook.

¿Viste algo? ¡Cuéntale a tu choche!

Mándanos tu foto, video o dato por WhatsApp. Nosotros vamos y lo contamos.