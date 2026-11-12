CRIAS DE ANIMALES SILVESTRES LLEGAN AL ZOOLOGICO TRAS SER RESCATADOS
Tres pequeñas crías de mapache y un ejemplar de lobo de río fueron rescatados en distintos puntos de la región Ucayali y actualmente reciben atención especializada de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Los tres mapaches fueron encontrados en una zona de invasión ubicada en el kilómetro 13 y, debido a su corta edad, necesitan leche maternizada y cuidados permanentes para sobrevivir
Moradores del asentamiento humano Iván Vásquez, en Punchana (Loreto), retuvieron a un joven de 19 años acusado de intentar robar una motocicleta y un celular.
Fuente: El Choche en Facebook.
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