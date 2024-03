Nolberto Solano: “Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos”

La Selección Peruana se prepara para sus duelos amistosos de marzo con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero como posibles titulares, aunque este último no se espera que juegue los 90 minutos. Nolberto Solano, exvolante y actual asistente técnico del equipo nacional, señaló en una entrevista a Depor que debido a la edad de Guerrero, ya no puede sostenerse durante todo el partido. «No le debemos exigir porque está en la última etapa de su carrera. Ganas y espíritu tiene, pero hay una realidad: ya no va a resistir todo el tiempo de golpe a golpe», expresó Solano.

El exjugador del Newcastle de Inglaterra reflexionó sobre la situación, manifestando que espera equivocarse, pero reconoce que a nivel de Eliminatorias y de intensidad, es difícil que Guerrero pueda mantenerse. Bajo el mando de Juan Máximo Reynoso, Guerrero ha perdido espacio en la Selección Peruana, llegando incluso a jugar solo 7 minutos en el último partido.

A nivel de clubes, Guerrero también ha perdido relevancia internacional y tras ganar la Sudamericana con LDU, ha optado por llevar su fútbol a Trujillo, donde jugará por la UCV. Este cambio refleja una adaptación a un ritmo de juego más acorde con su momento futbolístico y sus capacidades físicas actuales.

A pesar de esta nueva etapa en su carrera, Paolo Guerrero sigue siendo un referente indiscutible para el fútbol peruano, y su presencia en la selección nacional es aún valorada por su experiencia y liderazgo dentro y fuera del campo. Su contribución, aunque limitada en minutos, sigue siendo valiosa para el equipo en su búsqueda de resultados positivos en los compromisos venideros.

