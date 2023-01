Yahaira Plasencia planea incursionar en la actuación

La salsera, Yahaira Plasencia habló sobre sus nuevos proyectos profesionales para este 2023 y sorprendió a más de uno al confesar su pasión por la actuación.

La cantante cerró el 2022 brillando en escenarios nacionales e internacionales de la mano de Sergio George y quiere seguir por la senda del éxito, pero esta vez explorando una nueva faceta.

Ver También: Jazmín Pinedo comparte romántica foto con Nuevo galán

En diálogo el espacio conducido por Valeria Piazza, programa de espectáculos, la exintegrante de Son Tentación reconoció sus gustos por la actuación y reveló frente a las cámaras que próximamente se capacitará con profesionales en este arte.

“Tengo planes para en enero y febrero poder meterme a clases de actuación, me gustaría poder meterme en eso. Ojalá que ya me matriculé en enero, me da un poco de roche, pero quiero aprender e incursionar en otras cosas. Quiero actuar, meterme a clases de oratoria y así”, comentó la intérprete de “Cobarde”.