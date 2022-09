«Voy a destrabar esas 21 obras paralizadas de inmediato»

Celia Prado, candidata al Gobierno Regional de Ucayali por el partido Acción Popular, ha ocupado un expectante lugar dentro de esta incierta contienda electoral. Hoy, se ha abanderado como una de las «mujeres coraje» que se siente preparada para ser la primera gobernadora regional de Ucayali. Sin embargo, el arraigo de otros candidatos favoritos o nuevos como ella le ponen una valla grande.

¿Siente que la salida de los demás candidatos favoreció su ascenso?

Para nada. A mí me hubiera gustado participar con los otros candidatos y ganarles en la cancha, porque nosotros representamos el cambio de una generación política cansada de los mismos rostros de siempre. El éxito de nuestro ascenso es por el apoyo que a diario encontramos de la gente en los asentamientos humanos y zonas rurales.

¿Cree que el JNE ha sido parcial en el proceso?

La justicia, en este caso electoral, debe ser para todos los candidatos. No solo para unos sí y para otros no. Hay un proceso de exclusión por dádivas de uno de los candidatos, con un informe contundente del fiscalizador, pero hasta el momento no se resuelve.

¿Entonces cree que no hay imparcialidad?

El Jurado ha tachado a quienes no presentaron la documentación establecida por el sistema. Hizo un trabajo competente. Más aún debe dirimir sobre un contundente informe de exclusión por dádiva.

¿Por qué retó a un debate al señor Manuel Gambini?

Porque fue él quien me mandó una carta notarial al sentirse aludido de que le haya exigido que pida perdón por las muertes habidas durante la pandemia y de que no tenía la capacidad profesional ni moral para gobernar nuevamente esta región.

¿Usted sí tiene esa capacidad?

Sí, yo me he preparado por más de 20 años para ser gobernadora regional de Ucayali, la primera mujer en llegar a ser la máxima líder de esta región. Tengo capacidad y profesionalismo para destrabar esas 21 obras abandonadas y devolverle la paz a nuestra región. Tengo capacidad para devolverle al pueblo una salud de calidad y evitar más muertes que pudieron ser atendidas por el Estado.

Ya que habla de la salud, ¿cómo hará para culminar el Hospital Regional de Pucallpa?

Te lo puedo resumir en tres acciones: corte de obra, saldo de obra y búsqueda de financiamiento. Con ello, podremos disfrutar de nuestro hospital en el corto tiempo posible. Así podremos atender problemas importantes como la salud mental de nuestra gente, las emergencias médicas y estar preparados ante cualquier otro fenómeno viral.

¿Recibió respuesta al pedido de debate?

No. Era obvio. El señor no puede debatir conmigo porque no se siente preparado. Pero yo doy por cerrado ese tema y que la población sea la que saque sus propias conclusiones. Ya nos veremos en el debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de que la gente sepa de las propuestas de sus candidatos. La visión que ellos tienen para acabar con los problemas que alcanzan a nuestra región.

¿Por qué cree que los ucayalinos deben confiar en usted para el puesto como gobernadora?

Llevo más de 20 años de mi vida profesional dedicados al sector público. Tengo estudios especializados en gestión pública. Sin embargo, lo que más me enorgullece es tener el cariño y el amor de la gente del campo que sabe de mí y de mi sensibilidad humana. Ellos conocen mi trabajo y las decenas de veces que me gané procesos por defender sus tierras. Yo no le tengo miedo a los poderosos, lo único a lo que le tengo miedo es a que las cosas no cambien y suframos cuatro años más de pobreza.