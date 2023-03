Vivienda inicia inscripción para acceso a bono de S/ 29,700 de Techo Propio

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) del Gobierno Regional de Ucayali, anunció que este 3 de marzo, iniciará las inscripciones para que las familias de pobreza y extrema pobreza puedan acceder a una de las 19 mil viviendas de Techo Propio, que el estado construirá a nivel nacional de manera gratuita.

El titular de sector, Víctor Armando Estela Hidalgo, sostuvo que las personas que logren ser calificadas, se harán acreedoras de un bono familiar habitacional de 29 mil 700 soles y mientras que 43 mil 312.50 soles, serán para los desplazados por terrorismos.

El director de Vivienda y Urbanismo de la DRVCS, Jorge Luis Pool Olórtiga dio a conocer los requisitos y estos son: copia certificada de la partida registral del predio urbano titulado y registrado; copia de DNI de los integrantes del grupo familiar (padres, hijos, etc.) que viven en la propiedad; no tener más de un terreno ni vivienda propia y que la sumatoria del ingreso familiar no exceda los 2,706.00 soles.

Las inscripciones se realizarán en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicado en el ex hotel Petitas, de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y en la tarde de 2:00 p.m. hasta las 4:40 p.m.

Cabe precisar que, este programa de Techo Propio es solo para familias, de pobreza o extrema pobreza, con terrenos con título de propiedad y vivienda precaria. Las inscripciones vencen en cuanto se llega a las 19 mil solicitudes a nivel nacional.