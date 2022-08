Durante evento religiosos, feligreses sacaron los ´pasos prohibidos´(VÍDEO)

En Tik Tok se han generado todo tipo de reacciones por usuarios que vieron un grupo de mormones en un evento religioso y lo cual causó impacto, fue el singular baile que hicieron en pleno centro del local.

En las virales imágenes de Tik Tok se pudo visualizar como los jóvenes danzaban al ritmo de la pegajosa música, en la descripción del video puesta por el autor @mayrontaboada, se puede leer. “¿Y cómo son las fiestas en tu iglesia?”,

Los feligreses festejaban al par con la música, señalaron que se divirtieron a lo grande, lo dejaron todo en la pista, tras la difusión del video, los usuarios quedaron cautivados por los jóvenes y su singular forma de celebrar.

También hubo algunos que no estuvieron de acuerdo con la actitud de los adolescentes, pero en el resto de comentarios se pudo leer los divertidos comentarios. “La chica me define que sin zapatos se baila mejor”, “Yo he asistido a una fiesta de los mormones y es súper divertida”.