Vendedor ambulante tira sus productos luego que no vendiera ni uno en todo el día

Me ofreció a mí y otras personas y todos le dijimos que no, se recargó en la pared y después de un momento recogió algunos algodones de azúcar y se fue del lugar. Según la usuaria que difundió el video, luego se le acercó y le preguntó por que había tirado sus algodones de azúcar a lo que respondió que no vendió ninguno en todo el día.

“Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas (…) le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida”, escribió en Facebook Erika Sosa, que captó la escena en una calle de Reynosa, en Tamaulipas.

En los comentarios, se lee a muchas personas compadecerse con el hombre, Es triste ver a personas que realizan un gran esfuerzo para salir adelante y pocas personas deciden ayudarlos, indicó una usuaria