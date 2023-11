Transportes adjudicó 2 obras contraviniendo las normas

Transportes adjudicó obras

La dirección regional de Transportes y Comunicaciones habría adjudicado dos obras contraviniendo las normas de contrataciones. Irregularidades llevaban a descalificar a los postores, sin embargo, les otorgaron la buena pro que, por el tiempo transcurrido quedó consentida.

PRIMER CASO

Corresponde a la Adjudicación Simplificada N° 003-2023-GRU-DRTC-CS-1-Primera Convocatoria, Contratación del servicio de ejecución del mantenimiento rutinario de la vía departamental Ruta N° UC-104, Tramo: Emp.PE-18C Campoverde – Pimental, Manco Cápac – Agua Blanca –Tierra Roja – Nueva Esperanza –LD Huánuco (HU-104 A Tournavista), Distrito de Campoverde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Con fecha 29 de mayo 2023, el Comité de Selección (conformado por los titulares: Ronald Ramírez Reátegui como presidente, Teddy Alexander Medina Alegría como primer miembro y Galia Nadieshda Ríos Saurino como segundo miembro, convocó el procedimiento de selección de la obra mencionada.

El proceso culminó designando como postor ganador al Consorcio Campoverde, el cual habría transgredido la norma al incumplir con la presentación de un documento obligatorio.

EL Consorcio Campoverde, integrado por las empresas: CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EL CASTOR SAC y WTV CONTRATISTAS EIRL, no habría cumplido con presentar correctamente el ANEXO N° 5, referente a la PROMESA FORMAL DE CONSORCIO. En las Bases en el literal f) del numeral 2.2.1.1 (Documentos para la admisión de la oferta), del numeral 2.2.1 (Documentos de presentación obligatoria) indica que la promesa de consorcio debe contener la firma legalizada de cada consorciado.

Sin embargo, en los folios de la oferta 15 y 16, solo contiene la firma legalizada del representante legal de una empresa, solo de: WTV CONTRATISTAS E.I.R.L, y no la de CASTOR. Eso significa que el Comité de Selección ha admitido la oferta del postor ganador de la Buena Pro, sin que el Consorcio haya cumplido con lo exigido en las Bases integradas de admisión de la oferta, la misma que, reiteramos, indica que: se debe presentar el Anexo N° 5 (PROMESA DE CONSORCIO), debidamente legalizada las firmas de los representantes legales de las empresas consorciadas ,

Debe entenderse que no cabe subsanación de la oferta por la omisión de legalizar la firma de representante legal del consorciado CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EL CASTOR SAC, pues ello representaría una regularización y no una subsanación, por lo que el Comité de Selección debió declarar no admitido la oferta del Consorcio Campoverde, y el procedimiento de selección debió declararse DESIERTO. Sin embargo, el comité de selección Admitió, calificó y otorgó la buena pro.

Eso es lo que despierta sospechas.

Otra irregularidad que se habría cometido en esta adjudicación consistiría en la presentación de documento donde presuntamente se falseaba información.

El Consorcio para acreditar la experiencia del personal clave, presentó un certificado de trabajo, indicando que la fecha de culminación de una obra se fija como el 21 de agosto 2019, cuando en realidad no fue así ya que la obra culminó el 21 de julio 2019, según el acta de recepción de obra.

Tanto el residente como el representante común del CONSORCIO MANANTAY, que suscribe el Certificado de trabajo, tenían conocimiento de la fecha real en que término la obra. Esta irregularidad debería llevar a declarar nulidad de oficio del procedimiento de selección, y descalificar al postor ganador CONSORCIO CAMPOVERDE.

Pero no quedan allí las irregularidades.

En cuanto a la acreditación de la experiencia del Consorcio, de acuerdo con las bases integradas debía demostrar que tiene experiencia en el servicio de mantenimiento rutinario de la vía departamental, pero el documento que presentó fue un servicio de mantenimiento periódico y de vía vecina. Por lo tanto, el comité de selección debido descalificar la oferta del Consorcio Campoverde. Pero no lo hizo. Al contrario, le otorgó la buena pro.

Según los especialistas, el Comité de Selección tendría responsabilidad administrativa civil y penal por haber otorgado la buena pro a un postor sin que cumpla con los documentos de presentación obligatoria o que haya falseado información.

Todo eso deja entrever que posiblemente el Comité de Selección se habría coludido con el postor beneficiario de la Buena Pro, llegando el proceso hasta el consentimiento de la buna pro el 14 de junio del 2023. La obra, sin embargo, no se habría iniciado.

En el caso de la información falsa o inexacta, corresponde al Órgano encargado de las contrataciones la verificación posterior y, en caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento de contrataciones.

Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente (…)”.

SEGUNDO CASO

El segundo caso, corresponde a la Adjudicación Simplificada N° 004-2023-GRU-DRTC-CS-1-Primera Convocatoria, Contratación del servicio de ejecución del mantenimiento rutinario de la vía departamental Ruta N° UC-101, Tramo: EMP. PE-5N (Huipoca) -D. San Antonio Bajo – San Antonio Alto – El Blanco – Alto Zabalo – DV Nuevo San Martín – Vista Alegre – Santa Rosa – Las Lomas, distrito de Huipoca, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

El comité de selección es el mismo de la obra anterior. Lo preside Ronald Ramírez Reátegui.

La buena pro se la dieron al postor ganador Consorcio Huipoca. Pero tampoco debieron dársela.

Dicho Consorcio no cumplió con presentar correctamente un documento de presentación obligatoria. Esto es que el consorciado con mayor experiencia debe tener 60% de participación. Sin embargo, indica tener solo el 50%. Es decir, no cumplió con los términos de referencia con lo que no debió ser admitido. En consecuencia, este proceso debió declararse desierto. Pero, al contrario, el comité de selección le dio la buena pro, contraviniendo las normas de contrataciones y los principios de eficacia, eficiencia e integridad.

NO DAN SU VERSIÓN

En reiteradas oportunidades, Ímpetu fue en busca de funcionarios de Transportes para conocer su versión. En una primera oportunidad, lejos de dar su opinión, respondieron bruscamente para descalificar al medio de comunicación.

Ayer, nuevamente se intentó obtener declaraciones, pero tras una larga espera, no brindaron declaraciones.

Adicionalmente, se ha corroborado que, según las oficinas de logística de la Dirección de Transportes y Comunicaciones, la obra en cuestión aún no se encuentra en ejecución. Según la estaría en etapa de subsanación de documentos.

Si eso estuviese ocurriendo, es decir que estuviesen tratando de “subsanar” documentos, hace rato, la fiscalía debería parar sus antenas y actuar.