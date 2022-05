Merly Morello: «Mi bisexualidad empezó desde los 4 años»

La actriz Merly Morello dio más detalles sobre su bisexualidad en una entrevista con un youtuber. La joven de 18 años abrió su corazón y detalló cómo fue que descubrió que también sentía atracción por las mujeres.

VER TAMBIÉN: Explosión de bote ponguero deja 5 personas con quemaduras graves

Según contó en la conversación, Merly Morello descubrió que era bisexual a los 4 años, cuando estaba en el colegio y le gustó una de sus compañeras.

“A los 4 años (lo descubrió), es que me gustó una chica del nido, en algún momento vi algo en televisión, chiquitita y fue ‘ok, me gustan las mujeres’. Pero luego ingresé a un colegio religioso y se jod… todo. Ahí dije ‘no, no me gustan las mujeres’”, comentó la exactriz de De vuelta al barrio.

otro momento, reveló que, cuando estaba en el colegio, una profesora la reprendió porque abrazó a una amiga. “Hasta sexto grado que me gustó una chica de mi promoción (…) una vez la abracé y una miss me dijo ‘no vayan a creer que son lesbianas, ve a confesarte’”, añadió.

Finalmente, Merly Morello señala que su madre siempre supo de su bisexualidad, pero que ella se lo comentó cuando tenía 14 años y que la apoyó en todo momento.