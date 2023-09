Dirección de Transportes enlodada por casos de corrupción

Este medio accedió a una conversación en la que el comunicador -un viejo ‘tótem’, explica el tenor de su criatura, argumentando que “conoce desde hace 40 años como actúa esa banda delictiva”

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones dirigida por el ingeniero Alejandro Castro Chávez no solo es la más ineficiente de la gestión regional actual, sino que información vertida a través de diferentes medios digitales dan visos de que podría ser la manzana más podrida también. Un audio en el que funcionarios de la dependencia encargada de las maquinarias revelan que consignan como “paradas” máquinas que en realidad aún continúan en funcionamiento -pese a presentar deficiencias mecánicas serias- es el último escándalo que exhiben.

En el audio -al mejor estilo de Morales en la Diresa- Adolfo Sánchez, Carolina Macedo y Elvis Torres, este último ya fuera de órbita luego de la publicación de sendos documentos en redes sociales, explican la forma en que han “cabeceado” al Estado: han dado por “parados” dos volquetes, uno de ellos Mercedes Benz, que fueron adquiridos en la gestión del exdirector Nelton Arce. Sin embargo, en el mismo audio, se le oye a Torres decir que los volquetes aún están andando, a pesar de tener fallas graves que ponen en riesgo al personal que las use.

La jugada es esperar a que la garantía de las máquinas venza para poder disponer presupuesto en su reparación. Negocio redondo. Pero no solo este escándalo ha remecido a esta endeble dirección, sino que, en días pasados, este diario publicó la sospechosa adjudicación de una obra al consorcio Campoverde, con irregularidades que hasta el momento no han sido absueltas. La falta de una firma legalizada de una de las empresas del consorcio debió motivar un acta de observación que, al grupo de evaluadores compuesto por Ronald Ramírez, Tedy Medina y Galia Ríos no le importó colocar.

A este grupo tampoco le importó que los documentos que sustentaban experiencia del postor refiriese información falseada. Tampoco adjunta el monto de facturación acumulada y finalmente no cumple la porcentualidad entre empresas consorciadas; sin embargo, la dirección más floja de todas, siguió adelante con la mazamorra. A Castro Chávez -conocido no por ser especialmente hábil- le disgustó tanto la revelación que mandó al comunicador de la dirección a escribir un novato comunicado.

Lo peor no es la lamentable redacción del comunicado, sino que la dirección le responde a este medio, para no extendernos en el lánguido aburrimiento del punto por punto, diciendo que no es competencia nuestra cuestionar o fiscalizar y señala que pretendemos bloquear el normal desarrollo -corrupto- de licitar obras. El impulsivo mamotreto también señala que el canal oficial es la “página” de la DRTC. El “post” cierra sosteniendo que de haber irregularidades se denunciará. Es decir, no aporta más que hígado al asunto.

Este medio accedió a una conversación en la que el comunicador -un viejo ‘tótem’ que al parecer desconoce de la terminología contemporánea y reniega de los medios digitales-, explica el tenor de su criatura, argumentando que “conoce desde hace 40 años como actúa esa banda delictiva”, en alusión a este diario. Todo en un florido lenguaje que no refleja en las transmisiones que cinco personas ven desde el Facebook de la institución.

Finalmente, y para coronar el tridente de actos sospechosos de corrupción, la DRTC ha licitado la refacción del hangar ubicado en la avenida Centenario, unas alteraciones a una vetusta infraestructura que cuestan nada más y nada menos que S/ 989 mil. No solo eso. Fuentes al interior de la institución han revelado que Omega Contratistas Generales SAC, tendría una sólida conexión con el director Castro Chávez, a quien a raíz de los escándalos -y como parte de una serie de cambios que se han emprendido al interior de la gestión regional- ya le bajaron el dedo y su salida del cargo sería inminente.