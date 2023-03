Varias orquestas acompañaran a celebrar II aniversario de “Los Hermanos Gonzales”

Son considerados como la agrupación musical más joven de la región, y es que se iniciaron casi como jugando un día como hoy, hace exactamente 2 años y es por ello que el Grupo “Los Hermanos Gonzales”, –

Está celebrando su segundo aniversario con un tremendo encuentro musical frente a otras orquesta y grupos musicales como “Los Adolescentes del Sabor”, “Hermanos Ricopa”, “Banda Matiz”, “Orquesta La Cima”, “Orquesta KM, Combinación Perfecta”, “Almir y su Banda”, “Agrupación dady Fusión” y “Alex y su rico Pasión”, quienes le acompañaran en el escenario gigante que se ha instalado en la plaza del asentamiento humano Próceres de la Independencia (ex Laura Bozzo), hoy martes a partir de las 4 de la tarde.

Sobre el particular, en entrevista con nuestro medio, Cristhian Gonzales Rengifo de 29 años de edad, conocido también como el “Baby de la Cumbia”, voz principal y director fundador del grupo “Los Hermanos Gonzáles”, nos contó que luego de haber formado parte de otras agrupaciones musicales como la Orquesta “Tarántulas”, “Almir y su Banda” e “Internacional Yurimaguas”, decidió formar su propio grupo musical integrado por familiares casi en su totalidad, ya que él proviene de una familia de músicos y siendo así ha querido continuar con el legado que le dejó su señor padre.

Revela que al principio no le fue nada fácil, pero tampoco lo vio como algo imposible, es así que decidieron seguir adelante a pesar de los imponderables, lo cual no fue un motivo para rendirse sino más bien para enfrentar las cosas y tomarlo como un reto. “No me creo nadie aun, tampoco pretendo ser mejor que nadie, ahí voy con humildad, pero con paso firme, con la bendición de Dios, sé que lo lograre, aunque lento pero seguro”, enfatizó el cantante.

Señaló que, ya tiene su primera producción musical inédita que se llama “Tus Recuerdos”, que lo pueden encontrar en YouTube. Indicó, además, que, junto a su grupo, vienen trabajando en nuevas producciones musicales, que serán lanzados en el presente año, con sus respectivos videos clips como corresponde en estos casos, recalcó.

Cristhian Gonzáles aprovechó nuestro medio para invitar a toda la población a que asista hoy martes desde las 4 de la tarde, a la plaza de ex Laura Bozzo porque será una celebración abierta y libre para todos los que deseen divertirse bailando al compás de las orquestas mencionadas líneas arriba, ya que también habrá muchos regalos y sorteos entre los que estén presentes.

Finalmente, el músico dio a conocer que, aunque el género musical que practican es la cumbia, sin embargo, dijo que también interpretan de todo, “lo importante es que la gente se divierta y disfrute de nuestra música”, subrayó, “Nos pueden encontrar en el Facebook como Los Hermanos Gonzales o pueden llamarnos al 935 968 255, solo para contratos”, concluyó.

SAMUEL PINEDO