Vacancia contra rector de la UNU no prosperó

Ayer se desarrolló una asamblea universitaria extraordinaria donde los asambleístas votaron en contra de la vacancia del rector de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), Braul Gomero. Sobre el tema, la Fiscalía ya inició una investigación preliminar contra Gomero, tal como lo señaló Julio Pastor, vicerrector académico.

Fueron dos egresados de la misma casa de estudios quienes el siete de marzo mediante mesa de partes presentaron la solicitud de vacancia. El motivo, según el vicerrector académico Julio Pastor Segura, el rector infringió la ley universitaria al autorizar un viaje a Colombia para que el personal administrativo.

Lo irregular, según los vacadores, es que está decisión debía ser aprobada por el Consejo Universitario con una publicación en el Diario El Peruano.

El vicerrector Pastor informa, según el descargo que realizó el rector, se habría infringido la ley universitaria si el viaje hubiese implicado gastos a la universidad. Gomero aseguró que la casa de estudios no gastó ni un sol.

Pastor indicó que la autorización de viajes puede autorizarlos el titular de la entidad, siempre y cuando no ocasione gastos a la misma. Asimismo, el vicerrector especificó que en esta sesión solo se discutió la autorización del viaje por parte del rector, más no si esto implicó gastos a la universidad. “Eso ya lo verá la Fiscalía porque hay un proceso en curso, serán ellos quienes determinen si son verídicos o no los documentos… Ya hay una investigación preliminar. La competencia de la asamblea solo fue ver la vacancia en base a la autorización”, señala el vicerrector académico.

Pero esto, no fue aceptado por los vacadores quienes aseguran, tal como indica Pastor, que la universidad si generó gastos. El resultado de la votación fue con 42 votos en contra de la vacancia, cero a favor de la vacancia y dos abstenciones.

“El señor rector pidió en el momento de la votación retirarse para que los asambleístas no se sientan presionados. Mi persona no votó ya que no hubo un empate, solo he conducido el proceso”, explicó Pastor Segura.

Rector se defiende

“Pienso que hoy se ha visto fortalecida la vía democrática de la universidad. Se ha cumplido con todo lo que ordena la ley. El resultado es lo justo”, mencionó el rector al salir victorioso del auditorio donde se desarrolló el pedido de su vacancia.

Lamentó la actitud de los vacadores quienes, según el rector, reconocieron que no hubo perjuicio económico de la universidad y el Estado. Evitó brindar detalles del pedido de vacancia.

TATIANA ZACARÍAS