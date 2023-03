Unos 14 millones de dólares perdió la región Ucayali en sector palmicultor

Alrededor de 14 millones de dólares deja de generar la región Ucayali en el sector productivo de la palma aceitera durante la temporada de lluvias, lo que podría considerarse como negligencia del gobierno regional, central y locales, al no darle mantenimiento adecuado a las carreteras, y al no adoptar acciones de prevención ante la creciente de los ríos, que son algunas de las causas de las pérdidas millonarias que sufre Ucayali, según opinó un empresario palmicultor.

Norberto Angulo, palmicultor y past presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, informó que en la región existen alrededor de 45 mil hectáreas de palma aceitera que están concentradas en los distritos de Neshuya, Curimaná, Campoverde, Nueva Requena y el Boquerón.

Solo en el sector del Boquerón existen 8 plantas extractoras que en la estación normal trabajan al 100% de su capacidad instalada. Es decir, pueden producir normalmente 5 mil toneladas cada mes. Sin embargo, durante la temporada de lluvias, que se inician en diciembre y terminan en abril, la producción se reduce a 3 mil toneladas, dejando de producir 2 mil toneladas, debido a que no se pueden sacar las cosechas de frutos, por el mal estado de las vías.

En toda la región Ucayali se produce alrededor de 720 mil toneladas de frutas al año, y 60 mil toneladas cada mes. Si durante las lluvias un productor deja de ganar como mínimo el 30% de su producción normal, estamos diciendo que todos los años se pierden 18 mil toneladas que no llegan a las plantas extractoras de aceite crudo de palma.

Económicamente esto representa 2 millones 800 mil dólares de pérdidas, cada mes. Si se multiplica esa cantidad por 5 meses, que es lo que dura la temporada de lluvias, la cifra final es de 14 millones de dólares de perdida. Si convertimos los 14 millones de dólares en soles, la suma es alarmante. Estamos hablando de 53 millones 249 mil soles, dinero que deja de circular en la región Ucayali y que podría activar la economía, aliviando de paso la situación de muchos pobladores.

“HAGAN SU TRABAJO”

A Norberto Angulo se le preguntó:

– ¿Les brinda el Estado algún tipo de ayuda económica, algún préstamo tal vez para enfrentar esta situación de riesgo?

Su respuesta enfática no deja lugar a dudas sobre el sentimiento de los productores no sólo de la palma, sino en general de todos los agricultores.

– “No hay nada de eso, los agricultores en ese sentido no tienen ayuda. Al ser esta una actividad privada el Estado no brinda esa ayuda. La agricultura lamentablemente solo pierde y pierde. Lo único que le pedimos que hagan su trabajo, esto significa que arreglen las carreteras, realizar el mantenimiento de las vías y no solo de las principales, sino desde los accesos de los mismos centros de producción. Debemos entrar como 10 kilómetros hacia un campo y la carretera esta en un mal estado. La ineficiencia de los gobiernos locales, regionales y el central hace que se afecte económicamente la economía de los agricultores.”

POLÍTICA DE PREVENCIÓN

Para el empresario palmicultor se debe implementar una política de prevención para el sector productivo, y de esa manera aminorar las perdidas.

Principalmente se trata de darle mantenimiento a las carreteras, a las vías de penetración hacia los campos de cultivo.

“Es un trabajo integral que deben hacer las autoridades, hay diferentes proyectos que todavía no se ejecutan. Solamente los proyectos de las carreteras de Neshuya – Curimaná y Campoverde – Nueva Requena vienen presentando dificultades hace años”, explicó Angulo.

En estos días han circulado imágenes, incluso dramáticas de vehículos que caen a los ríos de creciente incontrolable y de vías colapsadas. Lo más grave fue el huaico de la zona del Boquerón que aisló a Pucallpa, durante casi dos semanas ¿Qué se necesita? Prevención.

LOS BENEFICIOS DE LAS VÍAS

Angulo considera que, para el productor agrícola, es necesario que las autoridades inviertan en facilitar la producción y comercialización, construyendo o dando mantenimiento a una infraestructura de vías adecuada para que la producción del campo llegue oportunamente a los mercados. De existir estas vías en buen estado, los agricultores se animarían a producir más. No como ahora que, desesperados, observan como sus productos se malogran en sus chacras porque las vías se convierten en intransitables. De esa manera no puede haber ni desarrollo ni crecimiento.

Buenas vías no solo beneficiarán a los agricultores, sino también a la población en general, mejorando su sistema de transportes, enfatizó el agricultor de la palma. Y también mejoraría los ingresos del Estado, ya que los impuestos que pagan los palmicultores son un componente importante de la tributación que tiene la región Ucayali y el país. Con buenas vías ganarían más los que venden vehículos, así como quienes venden combustibles, lubricantes, repuestos.

