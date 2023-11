Mujer vive de milagro después de brutal ataque con machete

La colectividad ucayalina se conmovió al conocer detalles sobre el brutal ataque que sufrió Sonia Benedicta Ventura Huerta (38), por parte, presuntamente, de su ex pareja Teófilo Sandoval Delgado, la noche del martes, en el alejado AH Luz de Manantay.

El caso también sirvió para que muchos se pregunten ¿Dónde están todos los organismos públicos y privados que dicen proteger a las mujeres?

BUROCRACIA INDOLENTE

Ayer, precisamente, una mujer a la que su esposo ya no le permitió ingresar a su hogar, acudió al Centro de Emergencia Mujer para que le dieran ayuda y protección, pero le respondieron que ellos no intervenían en esos casos. La mujer, desesperada, acudió a la policía, pero tampoco pudo ingresar a su vivienda. El esposo le entregó una carta notarial, notificándole que desaloje cuando en la práctica ya la había desalojado. Luego acudió a la fiscalía de prevención del delito. La indolencia de las autoridades que exigen una serie de requisitos para atender estos casos, hizo llorar de impotencia a la mujer.

Al parecer, las autoridades esperan que se produzcan casos como el de ayer, para recién recordar que una de sus funciones es proteger a la comunidad. Mucho más si se trata de niños, adolescente, mujeres y adultos vulnerables.

A MACHETAZOS

Según la información recogida de diversas personas y documentos, Sonia Benedicta Ventura Huerta nació en el distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaya, departamento de Huancavelica, en tanto que su presunto agresor: Teófilo Sandoval Delgado, nació en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Según sus familiares, ambos llegaron a Nueva Luz de Manantay, hace un mes.

El asentamiento tiene energía eléctrica sólo hasta las 10.40 de la noche y tiene una motobomba para abastecerse de agua.

Vecinos consultados, como Carlos Espíritu Zevallos, Segundo Caballero, y William Rojas Terco, presidente del asentamiento humano, además de otras diez personas, coinciden en que los hechos ocurrieron después de las 11 de la noche, cuando el barrio quedó a oscuras. Afirman haber escuchado un fuerte sonido por lo que salieron de sus casas.

“Nunca ha pasado algo así acá, es un pueblo tranquilo; no creímos que algo de esta naturaleza pudiera suceder. El señor se fue haciendo disparos al aire, se adentró en el monte, y nosotros auxiliamos a la vecina, que era nueva en el barrio”, expresó William Rojas Terco.

“Escuchamos unos gritos, pensábamos que era un ladrón. Todos los vecinos salimos a la calle, pero faltaba la vecina Sonia. Fuimos a su casa y la puerta trasera estaba abierta. La buscamos entre los matorrales y encontramos a la vecina completamente herida. Macheteada en la nariz, los brazos, completamente desfigurada. El individuo llamado Teófilo se dio a la fuga disparando al aire. Al no ser capturado por la población, procedimos a dar auxilio a la señora Sonia. Antes de que perdiera el conocimiento, ella repetía, todos los vecinos son testigos: ‘Mi marido, mi marido.’ Él es quien macheteó a la señora Sonia”, comentó Carlos Espíritu Zevallos cuando se le mostró la foto del presunto agresor.

“Mi vecina empezó a gritar pidiendo auxilio, pero en voz baja. Escuchamos el sonido del machete. ¡Chas! ¡Chas! ¡Chas!, la estaba atacando. Toda la gente salió, el señor comenzó a disparar; tenía un arma. Un solo disparo y empezó a correr. La señora se estaba arrastrando. Nosotros pensábamos que era un asalto, pero cuando llegamos, era un desastre. Le preguntamos quién le hizo eso, y ella repetía: ‘Mi marido, mi marido’, mientras hablaba con mucha sangre. La llevamos con toda la sangre. La envolvimos en una sábana para poder trasladarla. Estamos yendo y llamamos a serenazgo para que nos ayuden a llegar más rápido”, relató Segundo Caballero.

Cuando trasladaban a la herida, a la altura de la Av. Habilitación Urbana, cerca del depósito de vehículos municipal, una patrulla de serenazgo se hizo cargo de la herida y la transportó a Emergencia del Hospital de Pucallpa.

En el hogar de la víctima, se hallaron restos de cabellos en la huerta y sangre. A unos 16 metros a la izquierda de la casa, entre las yerbas había rastros de sangre y un dedo de la víctima. A pesar de que la policía inició la investigación dos horas antes, y William Rojas Terco fue llevado a la Dirincri para brindar su declaración, hasta ese momento la policía no había identificado al principal sospechoso del crimen.

LOS FAMILIARES

Edwin Ventura Huerta, hermano de Sonia Ventura, desde Villa Rica (Junín), cuando se dirigía a Chanchamayo, dijo: “Recién me enteré de la noticia. Su hija me dijo hace dos días que iba a averiguar un trabajo por Tocache. Le llamé, pero no respondió. Estaban discutiendo (Sofía y Teófilo), pero no sé si estaban separados. Tenían problemas desde antes. Ellos vivían en el Milano, pasando Aucayaco, ahí tenían chacra. Recién compraron un lote y Teófilo la ayudó a hacer su casa, me decía mi hermana. No sé más ya”.

A las seis de la tarde, Beatriz Sandoval Ventura, junto a un familiar llegó a Emergencia del Hospital Regional de Pucallpa. “Voy a hacer justicia para mi mamá. Mi papá estaba conmigo (pero llegó sin su padre). La persona que hizo eso, la conozco, solo le digo que le haré pagar lo que ha hecho. Yo sé dónde vive, todo. [Después de unos segundos] Sea quien sea, familiar o no, le voy a hacer pagar, no va a quedar impune”.

INFORMACIÓN CONTRADICTORIA

A las tres de la tarde, la Gerente de Desarrollo Social del GOREU, obstetra y abogada Rocío Villavicencio, brindó una desafortunada información. Dijo: “Recién acabamos de tener la noticia del deceso de la mujer que fue atacada por su expareja, que había decidido terminar la relación. Este se aproximó a su domicilio de forma agresiva para realizar intimidad y, al no ser aceptado, la violentó. Lamentable. Me siento devastada, tratan a las mujeres como cosas y no somos seres humanos”.

Minutos después, el personal médico que atendió a la víctima, dijo todo lo contrario. El entrevistado que mantuvo su nombre en reserva, comento: “La paciente sigue viva en la cama 5 de UCI”.