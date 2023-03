¿Tú no lo ves?

Alberto tiene 16 años y una hermana pequeña, llamada Laura, ella tiene 4 años, por lo que como muchos pequeños tiene un amigo imaginario, nunca le ha dicho su nombre, pero ella la llama “Sierra”, realmente no sé porque, en fin, un día, cuando estábamos solos, yo estaba en mi habitación, viendo la Tv, cuando escuché un vidrio romperse, bajé para ver que había tirado, mientras bajaba las escaleras ya estaba pensando en una excusa.

Pero se volvió a escuchar, que tiraron algo, cuando llegue al fin de las escaleras me asome y vi a mi hermana llorando mientras decía:

– ¡¿Y qué le voy a decir?!

Repetidas veces, me acerque y le pregunte que le pasaba y ella me dijo:

-es que Sierra tiró dos vasos de vidrio, y como tú no la ves pensé que tú me ibas a echar la culpa, ¡Fue un accidente!

Intenté calmarla diciendo, que todo estaba bien, que le iba a decir a nuestros padres que fui yo, jugando con el balón, vaya sacrificio, entonces ella, paro de llorar y me dio las gracias. Cuando llegaron mis padres, mi corazón no dejaba de latir muy fuerte por el miedo de lo que me iban a decirme, afortunadamente solo me quitaron la tele, fue muy poco a diferencia de lo que me esperaba. No estoy seguro si continuarán estos “accidentes”.

Esa misma noche me desperté en la madrugada, me levante de la cama para ir al baño, baje las escaleras y vi a mi hermana parada frente al sillón, me acerque a ella, y cuando estaba a punto de tocar su hombro, se giró muy bruscamente, intente hablar con ella, pero no decía nada, solo me veía con una mirada vacía y muerta, hasta que dijo algo.

-ella no es normal, debes detenerla antes de que destruya a esta familia también, se de lo que hablo, me paso lo mismo. Debes detener a Sierra

Entonces me desperté y estaba en mi cama, me levanté para ver si Laura estaba dormida, y si estaba en su cama, durmiendo tranquilamente. Entonces cerré la puerta y volví a mi cuarto, mientras me preguntaba.

– ¿Qué fue lo que soñé?

A la mañana siguiente, me levante, me bañe y desayune, lo de siempre, pero no dejo de pensar en el sueño. “Debes detener a Sierra”. No entiendo, Sierra ella es imaginaria, no existe, no pude ser cierto, no lo creo.

Hace días tuve otro sueño que sería más bien una pesadilla, la persona en mis sueños daba miedo, sus dientes parecen navajas, y tenía el ojo derecho de color azul y el izquierdo era verde, pero ahora ya sé porque mi hermana nombra a una tal amiga imaginaría de nombre Sierra, son sus dientes, pero de algún modo me resulta familiar, es como si la hubiera visto antes.

Mamá me mando a limpiar una habitación para que se quede con nosotros un tiempo la abuela, ella está un poco enferma, mientras limpiaba encontré un dibujo mío de cuando tenía lo edad de Laura, pero note algo extraño, había una niña a lado mío, se parecía mucho a Sierra, después de terminar, fui donde mi mamá, y le pregunte si alguna vez tuve un amigo imaginario, dijo que si, la llamaba Sierra, pero por alguna razón no recuerdo a Sierra, y también me pregunto porque mi amigo imaginario era una chica, lo ignore después, y me fui a dormir, mientras dormía soñé o más bien escuche mi voz de cuando era niño y la voz de una niña, en ese momento pensé que era Sierra, no podía ver nada solo había oscuridad, en ese momento, apareció un peluche de oso, bastante viejo, sucio, y arañado, su ojo era de color azul pero le faltaba el derecho, y sabía exactamente de quien era ese oso, era mío.

Era teddy, nunca pude ponerle un nombre original y bueno, por lo tanto, le puse teddy, se suponía que fue desechado, y a mis padres ya no les gustaba que jugara con él, en ese momento desperté. Y teddy estaba en mis brazos.