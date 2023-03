Tres millones cuesta el “Pentagonito”, está paralizado y no avanzó ni 9.37%

La obra que la gestión de Víctor Hugo López Ríos, en Manantay, pomposamente denominada el “Pentagonito”, registra dos meses de paralización y su avance real es de apenas 9.37%, mientras que el expediente técnico ha desaparecido.

La Contraloría General alertó a la actual gestión de la Municipalidad Distrital de Manantay que la obra de “Mejoramiento del servicio de capacidad operativa de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y gestión de riesgo de desastres”, genera condiciones adversas para su culminación en la fecha prevista, pues presenta un avance real reportado de solo 9.37%, cuando, según lo programado a la fecha, debería estar en 79.51%. Esta situación, de hecho, afectaría su oportuna culminación y no servirá para velar por la seguridad ciudadana. El informe de la Contraloría es de fecha 24 de febrero.

OBRA Y RESPONSABILIDADES

La obra no es nueva. En el 2021 se inició la construcción, pero tras tener problemas con la contratista, la gestión López, terminó resolviendo el contrato y, luego buscaron la manera de reiniciarla.

La obra, nuevamente se inició en las postrimerías de la gestión de Víctor Hugo López Ríos, con un presupuesto de 3´810,977.87 soles con IGV. Mediante la modalidad de Contratación directa y a suma alzada, se la entregó al Consorcio Seguridad Manantay, integrado por Afing Contratistas Generales SAC (90%) e Inversiones Hilario SAC (10%), representados por Kethny Justino Malpartida Pino y la señora Mercedes Dalmira Inga Naupa.

La obra debía ejecutarse en un plazo de 60 días. El terreno se entregó el 23 de noviembre 2022 y los trabajos, en teoría, se iniciaron el 6 de diciembre de 2022, tras el pago del adelanto. La obra debía ser entregada el 3 de marzo de 2023.

Estamos a 10 de marzo y la obra no se ha entregado en la fecha prevista porque según el Informe de Visita de Control N° 001-2023-OCI/5575-SVC, se encuentra suspendida desde el 6 de enero de 2023, y durante la visita de inspección realizada el día 9 de febrero de 2023, la comisión auditora no identificó “la presencia de personal de obra, ni personal profesional clave”, es decir, los trabajos se encuentran paralizados, la obra está abandonada.

La paralización, a ojos vista de la obra, no es el único problema que ha encontrado la visita de control de la Contraloría. Hay otro problema más serio, el expediente técnico no se encuentra por ningún lado en los archivos municipales.

EXPEDIENTE DESAPARECIDO

En el informe de la Contraloría se dice que se ha evidenciado que la entidad no cuenta con el expediente técnico de la obra, ya que dicho documento fue solicitado a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, la cual respondió que: “el documento solicitado no se encuentra en la Gerencia de Obras, por el hecho que no hubo una correcta entrega de cargo con la gestión saliente. Dichos documentos se encuentran a la fecha en búsqueda”.

Sin este documento, la Contraloría estará con los ojos cerrados, pues “no cuenta con información básica y necesaria en la gestión y monitoreo del proyecto como el expediente técnico, situación que vendría afectando la adecuada gestión de los aspectos relacionados a la obra”.

Sin duda, al no existir el expediente técnico no se puede decir si algo está mal o no. ¿Cómo puede desaparecer un documento tan valioso? Según los funcionarios actuales, la entrega de cargo no fue correcta y es probable que la gestión de López no haya entregado dicho expediente.

¿Estará la fiscalía investigando este tema? Como ordena la ley, si la entrega de cargo fue deficiente, la autoridad entrante tiene la obligación de comunicar al ministerio público para que inicie una investigación penal.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, 30225, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad (en este caso de la municipalidad distrital de Manantay) “son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación; así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente…” (artículo 9). Esta norma no ha sido cumplida ni por la gestión anterior y tampoco por funcionarios de la actual gestión.

Pero no solo ellos, según el artículo 40 de la mencionada Ley, “el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato”. En este caso el Consorcio Seguridad Manantay, prácticamente ha abandonado la obra y habría caído en responsabilidad. El contratista también habría incumplido con el artículo 203 del Reglamento de la Ley 30225, que le obliga a “cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente”

ABANDONO

De igual manera, la visita de control, identificó que la obra no cumple con las condiciones de almacenamiento y protección de ladrillos y aceros de refuerzo. Tampoco cuenta con protección y señalización de seguridad, y existe empozamiento de aguas en excavaciones, lo cual podría generar riesgo de accidentes y un foco infeccioso para los vecinos.

De acuerdo con la norma técnica de edificación: G.050, el lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceras personas. Si bien, en estos momentos no hay trabajadores, los vecinos que, ocasionalmente pasan por el lugar, pueden sufrir daños físicos en las excavaciones y zanjas que no tienen la señalización requerida para evitar accidentes.

De otro lado, los materiales de construcción están en total abandono. Ladrillos y varillas de acero no tienen ninguna protección, expuestos a la humedad y las precipitaciones pluviales. Las varillas de fierro no están almacenadas y ya no presentan un buen estado de conservación. Los ladrillos, al aire libre, sin adecuado almacenamiento, también están deteriorándose.

ALCALDE ROGER GALÁN

El informe de visita de control efectuado por la Contraloría, fue notificado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Manantay, Róger Galán Torres, con evidencias fotográficas, habiéndose advertido tres situaciones adversas: retraso de obra, ausencia del expediente técnico, deterioro de la obra que, de hecho, van a afectar el avance y culminación de la obra. Es decir, la gestión de López Ríos, habría gastado inútilmente los fondos municipales, casi al final de su mandato.

El informe recomienda al actual alcalde que, de acuerdo con sus competencias y obligaciones, adopte las acciones preventivas y correctivas, a fin de evitar que esta obra se convierta en un problema, en lugar de una solución a los problemas de seguridad ciudadana que se viven en Manantay.

También le indica que, en el plazo de cinco días, debe poner en conocimiento de la OCI, las acciones preventivas o correctivas que haya adoptado o que esté por adoptar para enfrentar las condiciones adversas. Todo, documentado.

A la fecha, no se conocen las acciones que ha adoptado el alcalde Róger Galán, pese a haber transcurrido más de cinco días, ya que el informe tiene fecha de 24 de febrero de 2023.

La ciudadanía puede tener acceso a los informes de control que emita la Contraloría General de la República en el Buscador de Informes de Servicios de Control.

El alcalde Róger Galán, ¿llamará a la prensa para explicar las acciones que ha tomado sobre este caso que amerita atención urgente?

R.I.