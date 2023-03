Trabajadores fallecieron mientras limpiaban el tanque de combustible

Dos trabajadores murieron este lunes 13 de marzo asfixiados tras haber inhalado gases tóxicos cuando limpiaban un tanque de combustible subterráneo de un grifo, en Huarochirí. Según los familiares de la víctima, ellos no contaban con los implementos de seguridad para laborar en ese espacio. Asimismo, exigen justicia para sus parientes y que se esclarezcan los hechos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Sergio Paolo urrutia Alvarado, de 27 años. Su esposa Joselim Guillen, indicó a La República que la empresa GMETAL HC SAC, donde trabajó su pareja por cinco años, no le informó sobre el accidente y que ella tuvo que averiguar por sus propios medios lo que sucedió.

“Desde que pasó el accidente, la empresa no me informó de lo sucedido. Yo tuve que llamar al encargado, quien es el padrino de mi hijo, para tener información. Él primero me dijo que iba a preguntar y que me devolvería la llamada. Luego me indicó que hubo un accidente y que en el lugar había policías. Después me pasó con el gerente, quien me pidió que me tranquilizara”, señaló la esposa de Sergio Guillen a La República.

De acuerdo a Joselin, el encargado de la empresa GMETAL HC SAC le comunicó que los dos obreros iban a ingresar al tanque con una bomba para sacar residuos, pero ya había otra empresa que lo estaba revisando, por ese motivo, iban a hacer una pausa hasta que se retiren. Sin embargo, el dueño del grifo Pecsa les mandó a que ingresen al tanque.

Según la esposa de Sergio, ambas empresas se “lanzan la pelota” y no asumen su responsabilidad. Afirmó que la PNP le dijo que los afectados fallecieron asfixiados, ya que el pozo tenía gasolina y agua.

“Cuando llegué al lugar encontré a mi esposo tapado con bolsas. No me querían enseñar su cadáver porque estaba con todo su cuerpo quemado. Yo quiero saber qué es lo que le pasó a mi esposo. Yo me quedo sola con mi hijo de 2 años. Quiero que el grifo nos facilite las cámaras para las investigaciones”, dijo a nuestro medio.

La familia de los trabajadores asfixiados exige justicia, que se esclarezcan los hechos y que se encuentren a los responsables que acabaron con la vida de dos obreros y dejaron a una familia en el dolor.