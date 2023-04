Tottenham recibió del Newcastle ¡5 goles en 21 minutos!

Con cinco goles en 21 minutos, el Newcastle destrozó (6-1) al Tottenham que toca fondo, palabras mayores para estos ‘Spurs’, y necesita un nuevo entrenador que sustituya al interino Christian Stellini y traiga estabilidad al equipo para no descolgarse de los puestos europeos. Las ‘Urracas’ marcaron la segunda ‘manita’ más rápida de la historia de la Premier, después de la que le hizo el Manchester City al Watford en 2019.

Desbrozaron a un cuadro londinense perdido desde la marcha de Antonio Conte y que amenaza con desinfl arse hasta dejar ir los puestos de Champions y está por ver si también los de Europa League. Este Tottenham, al que ya no le vale solo con Harry Kane y Heung-min Son, es también un desastre sin Conte en el banquillo, porque el italiano fue sustituido por su asistente, Christian Stellini, que no ha cambiado nada y lo que ha cambiado ha sido a peor. Contra el Newcastle, uno de los mejores equipos de la liga, decidió salir con defensa de cuatro, una estrategia pocas veces vista en el Tottenham pos-Pochettino, y el experimento no pudo salir peor.

VER TAMBIÉN: Alianza Lima venció 3-1 a Comercio en Tarapoto

Cada vez que el Newcastle tenía la pelota, era gol. Jacop Murphy, tras un mal rechace de Hugo Lloris, abrió la fi esta en el minuto 2, Joelinton siguió al ganarle la espalda a Pedro Porro y regatear a Lloris y el propio Murphy hizo el tercero, antes del minuto 10, con un gran disparo desde fuera del área. “Esto es una vergüenza”, apuntaban en la transmisión de Sky Sports en el Reino Unido, pero al Tottenham aún le quedaron dos pinceladas más de ridículo. Aleksander Isak batió en dos ocasiones a Lloris antes del minuto 21 y puso la ‘manita’ en el marcador después de que esta misma semana Daniel Levy, en una charla, asegurara que el Tottenham es el mejor equipo del mundo.

Cuestionable cuanto menos. Stellin se vio obligado a reaccionar y quitó a Sarr del centro del campo para meter a un tercer central, Davinson Sánchez. El encuentro se igualó, aunque antes del descanso aún le pudieron caer un par de goles más al Tottenham, pero estaba ya completamente perdido para los ‘Spurs’.

El técnico italiano quitó al descanso a Lloris para sacar al portero suplente. Una declaración de intenciones. La sangría la frenó Harry Kane, con el gol de la ‘honra’, un tanto que demuestra que está muy por encima de las aspiraciones de este equipo y que Levy va a necesitar más que apelar a la ‘leyenda’ para mantenerle un año más. Para rematar el bochorno, Callum Wilson hizo el 6-1 y el Tottenham se llevó un set de un supuesto rival directo por la ‘Champions’.

Sin embargo, ese cuarto puesto parece más lejos que nunca y, aunque solo esté a seis puntos de él -con dos partidos más que el Manchester United-, las sensaciones son terribles para los ‘Spurs’, que necesitan encontrar un técnico cuanto antes. Esta semana, además, se miden al Manchester United (jueves) y al Liverpool (domingo).