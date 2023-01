Tik Toker admite que solo se baña dos veces por semana

Una mujer en Estados Unidos causó polémica tras confesar mediante la red social de Tik Tok que solo se baña cuando se lava el cabello, lo cual ocurre únicamente dos veces a la semana. Las declaraciones generaron diversas reacciones entre los usuarios

La joven de nombre Allison, compartió un video en la plataforma en el que explica por qué solo se ducha dos veces a la semana. «Recientemente, descubrí que, de hecho, soy un ser humano asqueroso y esto se debe a que, la mayoría de las chicas, cuando dicen que se lavan el cabello dos veces por semana, literalmente quieren decir se lavan solo el pelo, pero se bañan todos los días», inició.

«Solo me ducho una o dos veces por semana. He pasado cinco días sin ducharme antes. Porque si me ducho, me voy a lavar el pelo. ¿Por qué me metería en la ducha y no me lavaría el cabello? Pero no quiero lavarme el cabello todos los días», agregó.

Asimismo, las personas no tardaron en comentar el video «Literalmente NO tiene excusa para no ducharse, tiene una rutina de cuidado de la piel, una de gimnasia, trabajas como ENFERMERA», «Me niego a creer que esto sea real, qué desagradable», «¿Cómo duermes sintiéndote tan sucia por fuera?», «Los aceites corporales naturales son algo bueno», “Me representas totalmente”