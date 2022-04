El chofer del taxi, Juan David Cuéllar rompió su silencio y a través de una entrevista con el noticiero INFO7, el hombre brindo los detalles de su versión de la historia y contó que las amigas de Escobar la acompañaron para que suba al taxi y se fueron.

Taxista aseguró que no acosó a Debanhi Escobar.

“Debanhi me dijo que avance mientras las amigas me estaban hablando, al momento que empiezo mi recorrido y me dice que espere. Para ver a sus amigas que pasaban en otro carro”, así empezó la entrevista.

De acuerdo con Cuéllar, Debanhi le dijo que sus amigas habían sido malas por abandonarlas. También contó que la joven no le brindo la dirección de su casa y que, tras escribirles a sus amigas para pedírsela, no recibió ninguna respuesta.

Luego la joven se habría pasado por la parte del copiloto para pedirle cable para cargar su celular, hasta que le pidió que le llevará a otra fiesta y, sin mayo explicación, se bajó del taxi.

“Antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja, ahí es donde decido tomar la foto le aviso a una de sus amigas de que se bajó. ‘Ya no quiso que la llevara´. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara, pero antes de irme les avise a sus amigas que vinieran por ella”, añadió.

Por otro lado, el padre de la joven, Mario Escobar, aseguró que días anteriores la Fiscalía de Nuevo León le mostró imágenes donde se ve al taxista agrediendo sexualmente a su hija, por lo que tomo la decisión de bajarse del taxi.

“En ningún momento la acose, trate de ayudarla. Más bien tengo un audio donde la joven me dice que sus padres necesitaban saber la verdad y yo me asuste, esos audios lo reenvié a la Fiscalía, como una prueba”, señaló.