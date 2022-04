Parlamentaria graba Tiktok en Congreso (VIDEO)

La congresista de Fuerza Popular por Cajamarca, Tanía Ramírez, publicó un video en su cuenta TikTok en el que aparece bailando en un ambiente del Congreso de la República. Dicha acción ha sido fuertemente criticada en redes sociales, ya que se la considera inapropiada por el lugar en el que se grabó y el momento político que vive el país.

VER TAMBIÉN: Capturan a alias «Chino» acusado de asesinar a sereno en bar “La Sirenita”

En el video, la parlamentaria de Cajamarca aparece en la sala José Carlos Mariategui del Palacio Legislativo y baila la canción «Fuera del mercado» del artista venezolano, Danny Ocean. El video fue compartido en Twitter, pero ya no aparece en la cuenta de TikTok de la parlamentaria.

«Ser Congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegría. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegría. Espero se comprenda sentido del mensaje», respondió la congresista tras las críticas a su persona.