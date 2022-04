Mujer impedía que lleven a su novio accidentado porque no le daba la clave de su celular (VIDEO)

Una escena de celos en pleno accidente de tránsito se volvió viral en las redes sociales, cuando una mujer le exige la contraseña de su celular a un hombre que estaba herido tras ser atropellado. Los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Cali, en Colombia.

En el video se ve a un hombre tendido en la pista y luego a bordo de una ambulancia, aparentemente herido tras haber sufrido un accidente de motocicleta.

VER TAMBIÉN: Parlamentaria graba Tiktok en Congreso (VIDEO)

Pero su pareja, furiosa, insiste en que tiene que subirse a la ambulancia, pero no para acompañar al herido, sino para que le dé la contraseña del celular. “Yo me monto porque me tiene que dar la clave”, dice, y acto seguido, se sube al vehículo.

Un paramédico le pide calmarse. “Espere a que por lo menos lo atiendan los paramédicos”. La gente que estaba presente en el lugar comienza a criticar a la mujer. “¿Pero cómo le va a pedir la clave?”, se escucha decir a un hombre.

Luego, la gente empieza a exigir que bajen a la mujer de la ambulancia, lo que al final hicieron los paramédicos, no sin que antes ella le dé al herido manotazos en las piernas.”¡Bájenla, bájenla!”, insiste la gente. Una vez abajo, la mujer, enardecida, da una patada contra la ambulancia, antes de que la retiren del lugar.

“¡Llévensela, llévensela!”, dicen los que estaban presentes. Cuando un hombre le pregunta que cómo le va a pedir la clave del celular, la mujer señala que el hombre le habría sido infiel “con una vecina”, mientras un policía se la lleva.

FUENTE: El Comercio