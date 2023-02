Te escucho mamá

Mi madre era mujer muy agradable, muy amistosa y sobre todo cariñosa. Yo nací un 22 de abril y mamá muy alegre por tenerme, pasaron los años tranquilamente hasta que tenía 5 años, mi mamá siempre me abrazaba y me decía al oído muy cariñosa y suavemente “Te Amo” todos los días.

Ella un día comenzó a ponerse mal y yo siempre la acompañaba en las buenas y malas siempre se asustaba de la mínima cosa. Yo dormía al lado de la habitación de mis padres, por lo tanto, podía escuchar sus conversaciones…

Un día yo escuche que mamá estaba asustada por que miraba cosas que los demás no… y mi padre dijo que eso era normal cuando una persona estaba enferma. Yo solo me alivie un poco al día siguiente, mi padre se fue a trabajar y mi mamá me dijo, ¿Quieres jugar o comer amor?

Yo le dije ¡Quiero comer y después jugar mamá!, Luego pasaron las horas hasta que llegó la noche. Mi mamá se encontraba mirando la televisión y yo estaba jugando con mis juguetes cuando de repente se cortó la luz.

Yo fui corriendo a donde mi mamá y la abrasé como todo niño. Mi mamá y yo fuimos a su habitación y encendimos unas velas que tenía ella en su cómoda; recuerdo que iba por mi peluche, pero al mirar lo tenía un bebé, yo gritando fui donde mi mamá y le dije: “Mamá un bebé tiene mi peluche, entonces mi mamá se asustó porque lo que veía era real.

Entonces en la habitación la oscuridad iba consumiendo la poca luz y cuando se apagó la vela se escuchó un caminar a algo que más, más y más rápido iba hacia nosotros; asustados mi mamá me dijo nuevamente “Te Amo” en mi oído.

Y cuando parecía el final mi papá tocó la puerta y de nuevo llegó la luz, nos quedamos confundidos. Luego mi mamá le contó todo esto a mi papá y él dijo que si vio todas las luces encendidas y dos sombras.

Mi papá nunca nos creyó, pero un día mi mamá murió en un accidente de tránsito, mi papá no me quiere contar lo que pasó realmente hasta ahora.

Yo fui al funeral de mi mamá… todos lloraban… luego mi papá después de lo que pasó me comenzó a grabar, decía él, que yo jugaba con mamá hasta los 8 años. Yo no me acuerdo de nada solo recuerdo que cuando estaba en el funeral de mamá, ella me abrazo por atrás y me dijo “Te Amo”.

Aun escucho su voz y siempre la veo y me alegro, porque me abraza y me dice “Te Amo”. Mamá estará muy celosa porque conté esta historia, pero solo la quería hacer pública porque no sé lo que pasó con mamá. Tengo 15 años y no se la verdad… ¡No mires para atrás por favor! por lo que más quieras mientras leas esta nota en la noche.

No te voy a decir lo que pasa, pero creo que esta historia real estará maldita por su contenido. ¡No mires atrás!