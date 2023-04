Sujetos en camioneta ‘enfrían’ a padre e hijo ‘chacareros’ en Puerto Súngaro

El centro poblado de Puerto Súngaro se tiñó de sangre con el asesinato de un padre y su hijo que fueron encontrados en inmediaciones de la carretera Fernando Belaunde Terry con el cráneo abierto.

El lunes 10 de abril, al aproximar las 6:50 p.m., de la carretera antes mencionada, a la altura del cementerio del Caserío Navidad, distrito y provincia de Puerto Inca, ubicado en el departamento de Huánuco sería el momento en el que dos personas identificadas como Mauro Vargas Crisanto de 49 años y su hijo Percy Edwin Vargas Meza de 28 años fueron asesinados de manera violenta, encontrando a Mauro Vargas con el encéfalo descubierto y a Percy Vargas con un corte profundo en la cara, más una bala en la cabeza y otras dos en la parte del pecho.

Personal policial de la División de Investigación Criminal, al tomar conocimiento del hecho, se dirigió inmediatamente al lugar para constatar dicho crimen, confirmándolo al encontrar ambos cuerpos tendidos en el suelo en medio de un charco de sangre. Efectivos policiales de Puerto Súngaro también se encontraban en el lugar custodiando la escena del crimen.

Por otro lado, según fuentes no oficiales se supo que dichas personas no iban solas, sino acompañadas de Davelina Meza Pishahua, esposa y madre de los asesinados, y que al regresar de realizar unas compras en el centro poblado Puerto Súngaro, una camioneta blanca, con lunas polarizadas, los embistió, bajando tres sujetos obligando a Mauro y a Percy a subirse, al no lograr su cometido, los habrían disparado hasta matarlos. La mujer se salvó de milagro y al narrar los hechos dijo que su familia nunca recibió amenazas, mucho menos su marido que no usaba teléfono celular y se dedicaba a la agricultura, a la siembra de yuca, arroz y plátano.

Según datos policiales señalan que, al realizar la inspección corporal del cadáver de Vargas Crisanto, con participación del médico Pablo Sergio Mora Vilcatoma, presenta traumatismo cráneo encefálico con desgarre de cuero cabelludo, pérdida de masa encefálica; mientras que el cadáver de Vargas Meza, presenta traumatismo facial con desgarre de piel a la altura de la nariz, además de 4 orificios, al parecer de arma de fuego, uno en una de las sienes y los otros en el pecho.