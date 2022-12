Suboficial de la Policía no le importa mandato judicial en su contra

Desde hace cuatro años Khaterine Giuliana Matazoglio Ayala espera que el padre de su hija la reconozca y pase la pensión de alimentos, pero pese que existe una resolución del Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia Huánuco, Emerson De la Cruz Córdova hace caso omiso. En la sentencia 451 emitida el 16 de octubre de 2022, la juez Nataly Marilu Palacios Baltazar, ordenó el pago de 600 soles por concepto de pensión alimenticia, pero el demandado a la fecha no cumple con lo exigido.

De la Cruz Córdova, quien es miembro de la Policía Nacional del Perú y en la actualidad presta servicios en la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Huánuco, desde el inicio no quiso saber nada de su hija que procreó de la relación amorosa que sostuvo en el 2018 con Matazoglio Ayala. “Cuando le dije que estaba embarazada no quiso saber nada, sola afronté mi gestación, luego entablé la demanda por alimentos, pero el pidió someterse a una prueba de ADN, porque decía que no era su hija, el resultado me dio la razón y aún, así sigue desatendiendo a mi niña”, declaró Khaterine.

La madre de la menor dijo que decidió hacer pública su denuncia, porque considera que no es justo que su hija pase necesidades, cuando su padre tiene un sueldo fijo del Estado por ser policía en actividad. “El señor tiene el descaro de apelar la orden judicial, incluso está apelando el resultado del ADN, pero estoy segura que es el padre de mi niña que llegó a este mundo el 8 de noviembre de 2018”, manifestó.

De continuar rehusándose a pagar por concepto de alimentos de su hija, la denunciante presentará la liquidación, el cual será notificado al demandado (Emerson De la Cruz) para que el juzgado remita copias a la fiscalía penal para ser investigado por la presunta comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF).

Se intentó contactar con el policía en actividad Emerson De la Cruz Córdova, pero sin resultado alguno, por eso tomamos un extracto de la respuesta que dio a través de su abogado en el escrito presentado al Juzgado de Paz Letrado, donde negó ser el padre de la menor alimentista y por ello pidió someterse a la prueba genética de ADN, señalando que no tuvo ninguna relación sentimental con la demandante (Khaterine Matazoglio). En el escrito detalló que tiene dos hijos con su esposa con quien contrajo matrimonio en el 2008.

DATAZO:

En la declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial y Prestación de Alimentos, fue declarado judicialmente la paternidad extramatrimonial de Emerson De la Cruz a favor de la menor.