Dayshuco: “No me importa lo que digan, soy un actor y puedo interpretar cualquier papel”

Dayshuco el Huambrillo se lanza como actor

Dayson Luis Orozco Saravia, conocido como «Dayshuco El Huambrillo» en las redes sociales, se encontró en medio de una controversia inesperada cuando interpretó el papel de pareja sentimental de la famosa cantante Thalia en el video musical «Choque y Fuga», el cual se encuentra en proceso de estreno. A pesar de su popularidad en las redes, Dayson no anticipó la cantidad de críticas que recibiría por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su descontento a través de comentarios negativos en las plataformas sociales.

Las críticas dirigidas hacia Dayson no tardaron en aparecer, con términos despectivos como «mapero», «minero ilegal», «te pasaste al otro lado» y «ismatero», entre otros. Sin embargo, sorprendentemente, el joven actor no se dejó afectar por los comentarios negativos y, en una entrevista con el medio El Choche, manifestó: «No me importa lo que digan, soy un actor y puedo interpretar cualquier papel».

VER TAMBIÉN: Modelo e influencer Dayana Falcón, “he venido a conquistar mi tierra”

Dayson aseguró que todo fue parte de una actuación y que el apasionado beso que aparece en el video no fue tan intenso como algunos pueden pensar. Explicó que solo fueron roces en los labios y que durante la edición del video se mejoraron los efectos para crear mayor impacto. Con seguridad, declaró: «Por si acaso les digo, soy completamente heterosexual, me gustan las mujeres. Nunca he estado con otro hombre y no tengo nada en contra de las personas homosexuales. De hecho, tengo muchos amigos gays y si yo fuera gay, lo diría sin problema. No tengo nada de qué avergonzarme. Seguiré trabajando sin miedo al éxito y no me siento ofendido por lo que dicen, ya que nada de eso es cierto. Simplemente cumplí con hacer un trabajo para el cual fui contratado» .

Como muchos saben, Dayshuco El Huambrillo se hizo famoso a los 16 años por los videos que creó, parodiando temas musicales conocidos con un enfoque humorístico. Canciones como «Amor Difícil», «Fidelina» y «Chica Fiel» le valieron una gran cantidad de seguidores y «me gusta» en las redes sociales. Desde entonces, ha continuado grabando más sketches cómicos, contando con la colaboración de amigos del barrio que también se interesan por el arte. Actualmente, cuenta con aproximadamente 100 mil seguidores solo en su cuenta de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:



El Dayshuco – Facebook

facebook.com https://www.facebook.com › … › El Dayshuco

En otro orden de temas, Dayshuco compartió una experiencia personal que lo afectó durante la celebración del «Día del Padre». Reveló que se sintió muy triste ese día, ya que nunca ha conocido a su padre. Dayshuco desconoce la identidad y el desfile de su progenitor, y su madre nunca le ha revelado ningún detalle al respecto. Es una situación que le resulta confusa y dolorosa, ya que nunca ha tenido la oportunidad de conocer a su padre desde que nació. Creció en la chacra junto a su madre y solo pudo estudiar hasta el sexto grado. Sin embargo, Dayshuco se muestra resiliente ante la vida y confía en que su talento le permitirá salir adelante.

La historia de Dayson Luis Orozco Saravia, mejor conocido como Dayshuco El Huambrillo, es un claro ejemplo de cómo el éxito en las redes sociales puede tener repercusiones inesperadas. A pesar de las críticas recibidas, el joven actor demuestra una admirable confianza en sí mismo y en su habilidad para interpretar diferentes papeles. Además, comparte abiertamente su desafío personal al no haber conocido a su padre, mostrando una valentía y resiliencia que inspira a muchos. Dayshuco continúa persiguiendo su pasión por el arte cómico, confiado en que su talento lo llevará hacia un futuro prometedor.