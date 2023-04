Sorprendió con su voz y estilo y hoy es conocido como ‘Leonardo Favio Pucallpino’

Suele cantar solo con su guitarra acústica y algunas que otras veces acompañado por un cajón, no utiliza pistas, sin embargó, sus presentaciones son todo un concierto en vivo de canciones del recuerdo, especialmente cuando interpreta los mejores temas de ese gran cantautor argentino Leonardo Favio, quien ha sido una gran inspiración en la vida del joven cantante Bruce Eduardo Ruiz Ríos o simplemente Bruce Ruiz, siendo que por aquellas interpretaciones sus amigos y fans le bautizaron como el Leonardo Favio Pucallpino, aunque también suele canta temas de otros cantantes como de Julio Jaramillo, Fernando Ubiergo, entre otros.

Pero no solo de otros artistas, Bruce Ruiz nos contó que también tiene sus propias composiciones musicales, de entre los cuales hay dos que los ha subido a sus redes sociales “Corazón Enamorado” y “Tú amor es mi paz”, huayno y balada respectivamente y que también los canta en sus presentaciones. De hecho, que Bruce Ruiz también ha incursionado como cantante de música pop, rock y sayas. Reveló que tiene proyectado grabar sus temas inéditos cuando ya tenga varias creaciones juntas para seleccionar las que más ha gustado al público.

Señaló que empezó a cantar desde los 8 añitos, época en la que también aprendió a tocar la guitarra con los que cantaba las canciones de Julio Jaramillo “El Ruiseñor de América”, pero al llegar a la adolescencia y cambiar su voz, fue su papá, quien le hizo escuchar los temas de Leonardo Favio, lo cual le gustó y desde ahí no dejó de cantarlas. Recuerda que tras su ingreso a la universidad el año 2006, fue una profesora de su facultad de educación que le dio la oportunidad de cantar por primera vez frente a un gran público con los que rompió sus miedos, siendo este el primer paso para pisar muchos otros escenarios más adelante, indicó.

“Para mí la música es una forma de expresar mi mundo interno, me gusta mucho lo que hago, me envuelve, me relaja y me transporta a momentos inolvidables de paz y sosiego”, expresó el intérprete. Dijo que además de cantar como Bruce Ruiz solista, donde interpreta rock en español, hace un poco de trova, temas del recuerdo, pero también sus temas propios; asimismo, integra el grupo Tinto Latino, que también es en formato acústico, con el cual hacen de todo un poco, desde salsa, cumbia, rock y hasta baladas junto a sus compañeros que hacen lo propio.