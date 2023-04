Sofía, el espíritu de la niña maldita

Hace mucho tiempo…allá en un pueblo olvidado de México por el tiempo en la sierra estaban dos amigos muy diferentes…uno era muy amante del terror y el espiritismo; el otro no creía en nada, pero respetaba a su amigo desde la niñez. Un día Carlos y Felipe estando de vacaciones por Veracruz decidieron jugar a la Ouija aprovechando la ausencia de los padres…Felipe era muy escéptico, pero en el fondo como su amigo Carlos quería probar ese juego tan prohibido y secreto del que tantas veces oyó hablar en su escuela, la Ouija.

Así fue, al llegar la esperada noche del sábado Carlos sacaba ya su tablero para la sesión mientras el amigo Felipe apagaba luces, encendía velas y cerraba las ventanas de la habitación. Al principio fue algo aburrido hasta que Felipe formuló la pregunta mirando el tablero…si estás aquí ¿cómo te llamas? y el vaso del tablero moviéndose a una velocidad de vértigo consiguió llegar a las letras…mientras en el espejo por apenas 15 segundos se alcanzaba para ver el reflejo de una figura siniestra, como de una niña de no más de 10 años…se llamaba Sofía y murió en aquella casa alquilada donde había ocurrido un incendio.

Debido a tan mala impresión Felipe comenzó a creer en el mas allá, pero no podía más, por miedo empezó a discutir con Carlos, quería irse de allí y no volver, pero su amigo por experiencia no le dejaba…nunca debes dejar una sesión a medias es peligroso, después sonó un sonido atronador y una risa de ultratumba seguida de la voz escalofriante de una niña pequeña… ¡estoy arriba!

Por curiosidad los dos amigos se abrazaron mientras Carlos aviso a Felipe que se escondiera mientras el subía a ver esa voz misteriosa con la supuesta Sofía, le dijo que por nada del mundo saliera hasta que todo pasara….y se escondió en un rincón oscuro de la sala bien protegido….así pasó el rato, pero Carlos no volvía….cuando Felipe pensó en irse unos pasitos pequeños se oyeron bajando los escalones como de pies muy pequeños, era Sofía, el espíritu de la niña maldita, que bajaba con un cuchillos en una de sus manos y en la otra la cabeza de Carlos…Felipe casi se desmaya, pero al desaparecer la niña salió como pudo, muy rápido se lo dijo a los padres y nunca más volvieron a ese pueblo.

Casi todas las noches hasta el día de hoy Carlos se le aparece a Felipe…está bien, pero quiere venganza…ahora Felipe es un loco asesino en México y mata a niñas inocentes dejándolas sin cabeza por la venganza de su amigo…en especial morenas hasta 10 años y si se llaman Sofía…unos dicen que lo hace por venganza al volverse demente, sin su amigo de la infancia (el cuerpo de Carlos nunca apareció) y otros cada 10 de octubre sobre las 10 de la noche por estar poseído por la niña o Carlos también.