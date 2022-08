Elizabeth Yataco y Eder Trujillo se casaron en diciembre de 2021 sin imaginar cómo terminaría su matrimonio. Siete meses después, esta mujer está siendo acusada por la familia de su esposo de haberlo asesinado a puñaladas al interior de su vivienda en Huacho, donde vivían con sus hijos de 6 y 10 años.

Según William Macedo, hermano de la víctima, él estuvo con la pareja ese día, pero se retiró cuando empezaron a pelear: “Ella me dice tráete tres cervezas. Yo compré las tres cervezas, fui a la casa, estaba ahí tomando un vaso y ellos comenzaron a discutir por la bebé, porque tenía que darle de comer y ella no quería darle, ella quería seguir tomando”.

Elizabeth Yataco admitió que tuvo una pelea con su esposo, pero aseguró que luego se fue a dormir sola cuando, según ella, su esposo se hirió a sí mismo en el mueble de la sala: “Esa noche nosotros estábamos tomando, luego de eso tuvimos una discusión como pareja porque ha sido muy malo conmigo, muy malo, entonces yo no quería ya estar con él, le dije que ya no lo amaba Me fui a mi cuarto, se puso a llorar, cuida de mis hijos, me dijo, perdóname por lo que voy a hacer, y yo lo dejé en el sillón”.

“Yo nunca he atentado contra la vida de mi esposo, jamás. Él era el que me pegaba, me humillaba, me botaba de la casa, tiene denuncias”, aseguró Elizabeth Yataco.

La hermana de la víctima contó qué le dijo su cuñada esa noche: “Ella me dice que él se acuchilló, él mismo se ha acuchillado, me dijo, así me dijo, que él mismo se ha acuchillado, él mismo se ha matado”.

Así mismo, Jackie Trujillo explicó que sus sobrinos le pidieron ayuda al ver a su padre herido. “Mi mamá mató a mi papá”, habría dicho la niña de 6 años a su tía.

“‘Mi mamá agarró un cuchillo y ese cuchillo tenía punto, era filoso’, y agarró su peluche y me hizo así (el ademán de una puñalada)”, sería el testimonio de la menor.

Otra hermana de la víctima indicó que no se ha encontrado el cuchillo con el que supuestamente su hermano se hirió: “Me lo mató a mi hermano, porque ella me lo mató (…) cómo va a decir ‘me mato’, si él se hubiese matado, entonces ahí hubiese estado el cuchillo, hasta ahorita no encontramos el arma. Eso va a ser tu condena toda la vida, que tus hijos mismos te van a decir ‘tú mataste a mi padre’ porque ellos han sido los que han visto, más mi sobrinita de 6 años, ella sabe todo lo que ha pasado”.

Pese a los testimonios, el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huaura ordenó la liberación de Elizabeth Yataco por no encontrar suficientes elementos de convicción.