Denuncian a ex militar de violar a una adolescente

Un joven pucallpino, exmiembro de la Marina de Guerra del Perú, fue denunciado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 13 años en el distrito de Contamana. Se trata de Ryan Reyes Córdova de 21 años, quien se desempeñaba según sus declaraciones como vigilante del hospital de Contamana

Se trata de Ryan Reyes, quien vive en el domicilio de su madre. La versión del detenido con el de la menor tienen semejanzas, pero también grandes diferencias. Coinciden en que el 25 de julio, tres adolescentes, dos mujeres y un hombre, se encontraron con Reyes.

Mientras que Reyes asegura que los menores le dijeron que los habían botado de sus casas, la menor manifestó que solo estaban yéndose a su domicilio. «Me dijeron que se irían a tomar, les dije vamos pues», cuenta Reyes.

Mientras que la adolescente contó en Cámara Gessel que fue Reyes quién los invitó a beber licor. Nuevamente el relato coincide en que los adolescentes y el detenido estuvieron aproximadamente por 3 horas bebiendo en una casa. «El joven estaba hablando con nosotros y nos dijo que nos va a dejar en un cuarto para dormir… ya habíamos llegado al cuarto, no me acuerdo como llegamos», es la versión de la adolescente.

El detenido asegura que mientras dormían la menor empezó a decirle que no la toque, «yo solo quería ponerla a un costado, y ella me dijo «¿qué estás haciendo?», me estas violando». Después de esto, el detenido manifiesta que se retiró del lugar y al día siguiente se enteró que estaba denunciado por violación.

Contrastando esta versión, la adolescente señaló que como se encontraba bajo los efectos del alcohol no recuerda a detalle lo sucedido, pero indicó que cuando recobró el conocimiento vio a Reyes encima de ella, por lo que pidió ayuda a su primo, quién dormía en el piso con la otra menor.

Este medio pudo conversar con la mamá de la adolescente, quién refirió que el sujeto después de ser detenido fue puesto en libertad, a pesar que los exámenes médicos si indicarían que hubo penetración. «El doctor me dijo que mi hija si fue violada, y que ponga mi denuncia», informó la madre.

DATOS

Según la Policía Nacional del Perú, las niñas de entre 12 a 17 años son las principales víctimas del delito de violaciones sexuales. En el 2021 se registraron 21 mil 418 víctimas de violación sexual en el Perú. Las principales afectadas, además, según muestran las cifras, son ellas: del total de agresiones, 20.187 fueron contra niñas y adolescentes mujeres, quienes constituyen un 94% del total de víctimas menores de edad.