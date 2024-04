Natalie Vértiz se pronuncia ante polemica con Ethel Pozo

En los últimos días, la conductora Natalie Vértiz ha estado en el centro de la controversia tras comentarios realizados en su programa ‘Estás en todas’ respecto a Ethel Pozo, desatando una polémica que ha generado repercusiones en el ámbito mediático. Pero, ¿cómo ha reaccionado Natalie ante esta situación?

El desencadenante de esta polémica fue una serie de comentarios humorísticos de Natalie Vértiz acerca de la reacción de Ethel Pozo al conocer la residencia de Jefferson Farfán. Estas palabras no fueron bien recibidas por Pozo, quien expresó su malestar calificando las afirmaciones de Vértiz como «mentiras». Además, Ethel anunció el fin de su amistad tanto con Natalie como con Yaco Eskenazi, esposo de Vértiz, luego de una conversación con el artista.

Ante esta situación, ¿cuál ha sido la respuesta de Natalie Vértiz? En lugar de entrar en confrontación directa, Natalie optó por una actitud resiliente y enfocada en el bienestar personal. En sus redes sociales, compartió una fotografía sonriente en el gimnasio junto a su esposo, mostrando una imagen de positividad y fortaleza en medio de la controversia.

Además, Natalie compartió un video ejercitándose, mostrando que se encuentra concentrada en sus actividades cotidianas y en mantenerse activa físicamente. En su publicación, añadió el mensaje «Haciendo lo que más me gusta, energía linda is here to stay (hay aquí para quedarse)», acompañado de la canción ‘Not Afraid (no tengo miedo)’ de Eminem, sugiriendo una actitud de valentía y determinación frente a las adversidades.

Esta postura de Natalie Vértiz refleja una actitud madura y centrada en el autocuidado emocional, evitando entrar en disputas públicas y enfocándose en aspectos positivos de su vida personal. A pesar de las tensiones surgidas con Ethel Pozo, Natalie elige mantenerse firme y enfocada en su bienestar físico y emocional, demostrando que está lista para enfrentar los desafíos con determinación y positivismo.