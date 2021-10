Gosiame Thamara Sithole de 37 años, después de 29 semanas de estar en gestación este último martes dio a luz por cesárea a 10 bebés, dos más de lo que los médicos habían detectado en su ecografía, en el hospital de Pretoria.

VER TAMBIÉN: Agente aduanero habría violado a su hija de 15 años

Mujer de 37 años dio a luz 10 bebés

Su esposo, Teboho Tsotetsi, declaró: “Su embarazo fue de siete meses y siete días, estoy muy contento porque al fin tenemos en nuestros brazos a nuestros siete niños y tres niñas”.

Según las declaraciones de Sithole, “aún no salgo de la impresión que dos de mis bebés no fueran detectados en los escáneres, pero los doctores me dijeron que estaban en el conducto erróneo”.

Por otro lado la doctora Dini Mawela, aseguró que estos partos son inusuales y que los niños deberán permanecer en la incubadora por varios meses, ya que las oportunidades de sobrevivir están comprometidas.

INFORMA: ARIANA AREVALO