Milena Zárate defiende su romance con joven futbolista

Milena Zárate se muestra feliz en su romance con el joven futbolista Augusto Barrera, 7 años menor que ella.

La modelo colombiana está segura que el deportista es un buen hombre. Milena reveló que está yendo con calma en esta nueva relación. Aun así, ambos ya han sido presentados a sus familias.

“Estoy muy feliz, ya tenemos un tiempo prudente (de enamorados), conozco a su familia y él la mía”. La modelo colombiana sostuvo que no considera que su pareja sea un “chibolo”, ya que ya está en la base 3 y solo le lleva 7 añitos.

“Tiene treinta años y ya come con su mano (ríe). Voy a cumplir 37 años este mes y creo que no es mucha la diferencia”, mencionó.

“Cuando hay la madurez suficiente las cosas pueden fluir. Tampoco me voy a meter con un chibolo de veinte”, agregó.