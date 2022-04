LA HAMBRILLA UCAYALINA LINDA ROJAS TAMBIEN QUIERE ABRIR SU ONLY FANS

La bella influencer no descarta subir contenido para adultos, aunque antes se quiere hacer unos arreglitos, especialmente en la parte de la cintura y su papada, dijo.

La bella y siempre divertida influencer pucallpina Linda Rojas (19), quien se ha hecho muy conocida en las redes sociales como “La Huambrilla” y ha logrado mas de 12 mil seguidores en apenas un año, ha declarado para nuestro medio de prensa que se encuentra muy interesada en abrir su cuanta en Only Fans, ya que es un medio que le permitirá ganar dinero rápidamente al igual que ya lo viene haciendo conocidas figuras de la televisión nacional, como Soana Gonzales, Fátima Segovia, ahora ultimo la actriz cómica La Dayanita, entre otros.

Aunque declaró que actualmente ya tiene pareja y que se encuentra muy enamorada, sin embargó consideró que esto no será ningún problema para ella porque dijo que su enamorado es un chico muy comprensivo por lo que esta segura le va apoyar en su emprendimiento. Agregó, sin embargo, que viene ahorrando para antes hacerse unos pequeños arreglitos en su cuerpo, especialmente en la parte de su cintura, que es donde le falta más delgadez, asimismo en su papada que algunas veces le hace ver con una cara más ancha.

La menuda pero guapa influencer quien siempre ha expresado su deseo de superación, no descartó subir contenido para adultos en su Only Fans, “si el público me pide lo hare”, dijo; Refiere, asimismo, que cuando empiece a ganar dinero lo primero que hará es ayudar a sus padres, luego pondrá un negocio propio, para después viajar y conocer otros países, que es otro de sus grandes sueños

Como se recuerda, Elma Linda Trujillo Rojas, que es su verdadero nombre, saltó a la popularidad cuando empezó a grabar videos en su celular, contando bromas y ocurrencias, pero en su estilo y peculiar forma de hablar. Ese dejo de la mujer selvática o charapa, como lo dicen los limeños, fue con lo que causaba risas y alborotos en las redes sociales, cuyos seguidores que se le aparecieron de pronto, le escribían pidiéndola que siga subiendo más videos, por lo que no le resultó nada difícil continuar con esto que ella llama “su hobby” y que le fluye de una manera natural y espontanea, precisó.

Linda Rojas La Huambrilla, manifestó que otro de sus grandes deseos es convertirse mas adelante en una conocida actriz cómica, por asegura que talento no le falta sino mas bien oportunidades que le permitan demostrar todo su capacidad y talento que lleva dentro, concluyó.

SAMUEL PINEDO