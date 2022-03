Gisela Valcárcel le ‘pone un alto’ a padre de Ethel Pozo tras pedirle dinero: ¡No le dará ni un sol!

Gisela Valcárcel no está dispuesta a entregarle ni un sol a Jorge Pozo, padre de su hija Ethel, luego que apareciera en los medios de comunicación para pedir ayuda. Según la expareja de la ‘señito’, padece de un tumor por lo que necesita apoyo.

Jorge Antonio Pozo Ramal, de 66 años, aseguró que se comunicó con el abogado de la conductora de televisión, Enrique Ghersi, sin embargo, le rechazó cualquier tipo de ayuda.En ese sentido, dijo estar esperanzado que tanto su hija Ethel Pozo junto a su madre apelen a la compasión a fin de que cambien de opinión.

“Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, señaló.

El programa ‘Amor y Fuego’ también abordó a Jorge Pozo por las inmediaciones de su barrio en La Victoria tras haber estado varios años en Ecuador. Él recordó a Gisela como una “niña dulce,

Jorge Pozo señaló que recuerda a Valcárcel con cariño, pese a que hace muchos años perdieron el contacto. “A Gisela qué le diría, que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda”, expresó Jorge Pozo.