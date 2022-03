Cuando oyes tu nombre y nadie te ha llamado

Vivía en Huánuco hasta que a papá le salió un mejor empleo en Pucallpa, entonces nos vinimos. Durante el primer día, conocí a los niños del barrio y empezaba a jugar con ellos, pero de pronto escuche que me llamaban, gire rápidamente y no había nadie, empezaba a creer que era el Diablo.

Tal vez era mamá o papá que vociferaban mi nombre, pero no eran ellos, en ese momento no entendía absolutamente nada, incluso llegué a sentir miedo, porque solamente yo lo había escuchado y no se repitió tan solo una vez sino en varias ocasiones.

Pensé tener un problema mental, no lo comente porque no deseaba que tuvieran la idea de que fuese un loco. Una tarde muy normal, me senté con mis amigos y uno de ellos dijo algo muy revelador, pues que creen, el también escuchaba que lo llamaban y al igual que a mí eran muy constantes.

Lo tomamos como broma o historias de terror que siempre exagerábamos, aunque la experiencia de ser llamados nos pasó realmente decidimos tomarlo como una simple experiencia paranormal.

Tiempo después

Pasaron muchos años, ya no visito a mis amigos porque ahora tengo a mi esposa, quien es muy creyente de las brujas, los malos espíritus o algo así. Siempre me comentaba sobre las gitanas, hasta que un día me comenta que quiere visitar a una de ellas, pues creía que le habían hecho daño.

En una de esas secciones aprovechó para preguntarle a la gitana sobre el extraño fenómeno de escuchar tu nombre cuando nadie te ha llamado, entonces ella me explicó.

-Ten mucho cuidado podría ser el diablo, recuerdo muy bien el caso que le sucedió a un hombre de 40 años vivía por Yarinacocha, según menciona escuchaba lo mismo, pero un día decide seguirlo y cuando su nombre se escuchaba fuerte se le presenta el maligno.

-Sobrevivió, según cuenta lo encontraron botando espumas en el monte, pero esto queda como experiencia que jamás debes seguir las voces que te llaman, pues solo es el diablo que intenta molestarte.

