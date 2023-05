SEGUNDA PARTE: Nuestro amigo el hombre lobo

Para cuando termino su historia, Alberto y Javier, estaban petrificados, y ya empezaban a mirar hacia la puerta y las ventanas, donde el más mínimo ruido de viento o crujir de la madera de las paredes les ponía los nervios de punta.

-Ufff!! Michelle eso fue verdaderamente espeluznante, déjame tomar un poco de aire y ya vengo yo con mi historia de hombres lobos– dijo Alberto, Michelle y Javier se sonrieron un poco, porque confían en que la historia de Alberto sobre lobos los va a relajar.

-Bueno, es mi turno, ya saben sobre que es mi historia, pero no saben cómo va, así que voy a empezar…

-Adelante Alberto necesitamos relajarnos-…dijo de forma jocosa Javier…y empezó la historia

-Mi historia es sobre 3 amigos muy unidos, dos chicos y una chica, a los cuales les encanta reunirse a contarse historias de terror, para ver quien dice la historia más tenebrosa, de entre ellos estaba un chico muy fanático de los hombres lobo, pero sus dos amigos siempre se reían de él, diciendo que los hombres lobo no dan miedo y están pasados de moda….

-Espera Alberto-…interrumpió Michelle…-Tú estás hablando de nosotros?, vaya manera de hacer una historia, se supone que es de terror…y tu estas……

-No me interrumpas Michelle, el final es muy bueno, déjame seguir-…-es cierto- dijo Javier…- no lo interrumpas, esta interesante-…prosiguió….

-Como decía, pensaban que estaban pasados de moda, el chico les propuso contarles una historia nueva y terrorífica, y a pesar de que no pensaban asustarse lo dejaron continuar, lo que ellos no sabían es que este chico, tenía planeado estar con ellos un sábado de luna llena, para contar su historia…-Alberto hizo una pausa, se acercó a la puerta, puso el cerrojo y continuo el relato-…Pero también, para tenerlos atrapados en un lugar, y poder devorarlos…

-Alberto es mejor que pares ya tu historia, nos estas aterrando…es como si hablaras de nosotros y tu…- dijo un nervioso Javier, mientras que Michelle, no podía mover un musculo de lo asustada que estaba.

-Les dije que mi historia los iba a hacer temblar de miedo…acaso…no están muertos de miedo?…

Al decir esas palabras la cara de Alberto comenzó a transformarse, su nariz se alargaba, sus dientes crecían, sus ojos se tornaban feroces, babeaba, y mucho pelo crecía por todo su cuerpo…

-Dios mío Alberto qué te pasa, que te sucede para de una vez me matas del miedo…decía Michelle… mientras temblaba y lloraba, arrepentida de haber retado a Alberto.

Javier corrió a tratar de salir, pero estaba tan aterrorizado que no podía abrir la puerta, y pedía perdón a su amigo.

-Alberto por favor, perdónanos, no nos asesines, por Dios que está sucediendo?

Sus palabras eran inútiles, ya Alberto era casi un animal, un lobo enorme, pero antes de terminar su transformación alcanzo a decirles una última frase, que más bien fue una pregunta, ya con una voz gruesa e infernal como de bestia:

– ¿Ven que los Hombres Lobo no estamos pasados de moda?

A lo lejos de la cabaña, solo se escuchaban los gritos de terror de Michelle y Javier, mientras Alberto los desmembraba y devoraba uno a uno…Fin