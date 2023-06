Padre de una iglesia de Ucayali se encontró con un Chullachaqui

Esta es una historia sobre el encuentro entre un padre de una iglesia de Ucayali y un Chullachaqui, el pastor se encontraba de visita en una comunidad nativa de la selva cuando fue o mejor dicho trató de ser engañado por el Chullachaqui de la selva. Se sabe que dicho ente es malévolo y esto lo hace para su satisfacción personal y los lugareños de Ucayali, así como los nativos lo consideran como un ente maligno, pero dicho padre de la una iglesia se encontró y enfrentó con uno de ellos.

El padre era un hombre muy devoto y bondadoso, que había viajado a la selva para predicar la palabra de Dios a los nativos. Un día, mientras caminaba por el bosque, se topó con un niño que lloraba desconsoladamente. El padre se acercó a él y le preguntó qué le pasaba.

– ¿Qué te sucede, hijo mío? ¿Por qué lloras? – le dijo el padre con voz dulce.

– Señor, estoy perdido. Me escapé de mi casa porque mi papá me pegaba y ahora no sé cómo volver. ¿Me puede ayudar? – le respondió el niño con voz temblorosa.

El padre sintió una gran compasión por el niño y le dijo:

– Claro que te puedo ayudar. Ven conmigo, yo te llevaré a tu casa. Dios te ama y quiere que seas feliz.

El niño se secó las lágrimas y le sonrió al padre. El hombre de Dios le tomó de la mano y empezaron a caminar juntos por el bosque. Lo que el pastor no sabía era que, el niño era en realidad un Chullachaqui, un ser mágico que podía cambiar de forma y que se divertía engañando a los humanos.

El Chullachaqui tenía planeado llevar al pastor a una trampa, donde lo esperaban otros Chullachaqui para burlarse de él y hacerle daño. Pero mientras caminaban, el Chullachaqui empezó a sentir algo extraño.

El padre le hablaba con tanta bondad y cariño, que el Chullachaqui se sintió conmovido. El pastor le contaba historias sobre Jesús, sobre cómo había venido al mundo para salvar a los pecadores, sobre cómo había curado a los enfermos y alimentado a los hambrientos, sobre cómo había muerto en la cruz y resucitado al tercer día.

El Chullachaqui nunca había escuchado nada parecido. Él solo conocía la maldad y la crueldad de los humanos, que lo perseguían y lo odiaban por ser diferente.

El Chullachaqui empezó a sentir algo que nunca había sentido antes: amor. Amor por aquel hombre que le trataba como a un hijo, que le ofrecía su amistad y su protección, que le hablaba de un Dios que lo amaba también. El Chullachaqui se arrepintió de su plan malvado y decidió cambiar de rumbo. En vez de llevar al padrecito a la trampa, lo llevó a la iglesia donde se hospedaba.

– Hemos llegado, señor – le dijo el Chullachaqui al pastor cuando llegaron a la puerta de la iglesia.

– Gracias, hijo mío. Has sido muy valiente y muy bueno. Dios te bendiga – le dijo el padrecito al niño.

El padre abrazó al niño y entró en la iglesia. El Chullachaqui se quedó afuera, mirando al padre con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que no podía entrar en la iglesia, porque su naturaleza era incompatible con la santidad del lugar. Sabía que tenía que volver al bosque, donde lo esperaban sus hermanos Chullachaqui. Pero también sabía que ya no era el mismo. Había conocido el amor y la bondad, y eso había cambiado su corazón.

El Chullachaqui se despidió del padrecito con una sonrisa, se transformó en lo que era y se alejó lentamente. Mientras caminaba, sintió una voz en su interior que le decía:

– No temas, hijo mío. Yo te amo y te perdono. Algún día nos volveremos a ver. El Chullachaqui sintió una paz y una alegría que nunca había sentido antes. Y supo que aquel encuentro había sido un milagro.