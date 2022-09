Ronderos obligan a madre a castigar a su hijo ‘shicapa’

SAN MARTÍN: En el distrito de Morales, sector de La Planicie, ronderos capturaron a Luis Cachique Sangama, quien habría caído por el presunto delito de hurto de un televisor, por lo cual avisaron a la madre para que le propine 10 chicotazos como castigo.

Según informes, el sujeto de 22 años, fue visualizado en flagrancia por lo que fue intervenido por los ronderos de la zona, tras la captura lo llevaron a casa de su madre y le exigieron que lo castigue por el hecho.

El presidente de la ronda urbana, Humberto Saavedra, manifestó que. “No es castigo, es disciplina. No le tenga pena, señora, dele nomas a su hijo. Nosotros no te vamos a golpear, será tu madre la encargada para que recapacites. Aconséjele a su hijo para que no vaya por estos pasos del mal”.

Después de que la madre lo castigara, el joven se arrodilló y le pidió disculpas a su madre por orden de los ronderos, por lo que la pertenencia sustraída fue regresada al propietario y el tema no pasó a más.