Rodrigo representó a Ucayali en Campeonato Nacional de Ajedrez

Una nueva alegría para la región Ucayali trajo Rodrigo Sebastián Bernardo Ambrosio de 10 años, tras su participación en el Campeonato Nacional de Ajedrez desarrollado en Lima, del 15 al 18 del presente mes, donde logró clasificarse a un torneo internacional que se desarrollará en Santa Cruz – Bolivia, a fines del mes de octubre.

Rodrigo fue el único representante de Ucayali, y se enfrentó a deportistas destacados, competitivos con alto vuelo (nivel), provenientes de los diferentes clubes y academias de ajedrez del país. Jugó nueve rondas, algunas de ellas se prolongaron hasta por tres horas.

A pesar de ser el único representante de Ucayali, no recibió ayuda de ninguna institución de la región. Las solitudes de apoyo que presentó le fueron negadas, con el argumento que no había presupuesto; sin embargo, ello no fue impedimento para estar en el campeonato nacional que congregó a más de 600 deportistas juveniles del Perú.

VER TAMBIÉN:Adolescente peruano es campeón sub 20 en ajedrez en torneo internacional

Con el apoyo de su familia, Rodrigo llegó hasta el Legado de Villa el Salvador, un polideportivo que en el 2019 congregó a los mejores deportistas de América. En este lugar, colocó la bandera de Ucayali, frente a cientos de deportistas y acompañantes. En el mismo escenario compitió durante cuatro días, con más de 100 ajedrecistas de la categoría Sub 11 logrando su clasificación al Panamericano de Santa Cruz, Bolivia.

Los familiares informaron que, en Lima, el colegio Saco Oliveros le ofreció su residencia de San Borja para el hospedaje, pero debido a la distancia del lugar de juego y el tráfico estresante para llegar, tuvieron que descartar y buscaron la forma de instalarse cerca al polideportivo.

Rodrigo es natural de Pucallpa, desde ya requerirá el apoyo de las autoridades o empresarios para participar en esta competencia internacional, esta vez como representante del Perú. Orgullo de Ucayali.