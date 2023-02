Rocío Villavicencio: “cuestionamientos deben ir de la mano con pruebas”

Por segunda vez, la obstetra Rocío Manuel Villavicencio Cuenca asumió el liderazgo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, donde debe lidiar con los problemas de sectores claves como son: salud, educación, vivienda y trabajo. Antes de ser Gerente, Villavicencio fue directora regional de Salud.

En medio de un brote de dengue, ella fue cambiada. Su sucesor, él médico Benjamín Paredes Ayala, cuestionó duramente su trabajo cuando fue directora regional de Salud. Exactamente, Paredes dijo:

“Estuve en el Minsa. Ucayali está último en todos los indicadores de gestión en Salud. Somos primer lugar en muertes maternas, primeros en anemia, primeros en VIH, primeros en tuberculosis y hasta hace cuatro semanas éramos los terceros en dengue. Con mi antecesora pasamos, gracias a los cinco muertos, a estar en el primer lugar”, lamentó el médico, durante una entrevista.

¿Cuál es la respuesta de la nueva Gerente de Desarrollo Social? Lejos de quedarse callada, accedió a una entrevista.

En un pequeño cubículo convertido en oficina, donde el aforo, según lo indica un letrero en la puerta de ingreso, es solo para una persona, nos recibió Rocío Villavicencio. En ese limitado espacio, con paredes tan finas que se escuchan las conversaciones de las secretarias y el sonido de la puerta al abrirse, Villavicencio respondió a nuestras interrogantes.

– ¿Es cierto que no hizo nada cuando estuvo al frente de la Diresa?

-No. Las actividades se desarrollaron en los eslabones de promoción, prevención y atención, de forma articulada con unidades ejecutoras. Soy exigente. Me gusta exigirme. Cuando asumo una responsabilidad, trabajo con pasión. Me gusta que mi equipo sea bueno. Respeto desde el menor al mayor rango. De todos aprendes.

7 MILLONES Y FUMIGACIÓN

-Pero ¿qué hizo?

-En el tiempo que estuve de directora se han cumplido los plazos necesarios para realizar las acciones. Si bien es cierto, somos la primera región con fallecidos por dengue, también fuimos la primera que presentó un plan a nivel nacional que nos permitió lograr que llegue a la región Ucayali la ampliación de presupuesto de más de 7 millones. Gestión que se ha hecho gracias al trabajo articulado con todo el equipo de la Diresa.

– ¿Usted hizo la gestión de los 7 millones?

-Sí.

– ¿Nada más que eso?

-Fuimos la primera región que inició la fumigación. Se ha realizado el plan de dengue. En el proceso se puso en marcha el comité de dengue. Se realizaron campañas comunicacionales que permiten sensibilizar a la población, se trabajó con los establecimientos de primer nivel, se instalaron las