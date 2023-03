Reimond Manco tras su fracaso en el fútbol «‘No hice caso a mis papás, en pocas palabras la cag%”

El alcohol jamás fue y nunca será el mejor consejero, así la rectificó Reimond Manco, un jugador que en sus tiempos fue considerado el mejor del Perú, pero debido a sus malas decisiones en compañía del peor amigo del hombre, “el licor”, se quedó estancado entre Pisco y Nazca. En una reciente entrevista, señaló ‘No hice caso a mis papás, en pocas palabras la cag%”

En una entrevista con el programa online Tiempo muerto, el exjugador de Juan Aurich manifestó que no se jacta de haber sido un futbolista con comportamientos antideportivos, por el contrario, él mismo apela a la autoevaluación.

“Fui tonto. No supe hacer las cosas bien. No supe tomar buenas decisiones. No le supe hacer caso a mi mamá, a mi papá, a Raúl que en ese tiempo era mi representante. En pocas palabras: la cag…”, expresó el ahora exfutbolista nacional.