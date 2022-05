Una madre de familia relató entre lágrimas, que el último sábado había traído a su hijo Sandro Rojas Reyna desde Pampermosa hasta la ciudad de Yurimaguas, por emergencia tras un dolor insoportable de rodilla.

Niño ingresa al hospital por dolor de rodilla y salió muerto de hospital.

“Los médicos me decían que todo estaba bien y que recibiría tratamiento, pero de un momento a otro lo llevaron a una sala de operaciones. Pero antes de ello, había hablado con mi querido hijo”, dijo la madre.

Sin embargo, horas después se dio cuenta que en la sala de operaciones había mucho movimiento, médicos y enfermeros salían y entraban, por lo que la mujer no aguanto y entró a la fuerza. “Vi que a mi hijo le estaban metiendo tubos, es ahí donde el doctor me dijo que no resistiría, mi corazón se rompió en mil pedazos al ver a mi hijo que no podía respirar y nadie hacía nada al respecto, lo único que pensé es que lo están matando”, agregó.

Los familiares de Rojas Reyna van todos los días al hospital Santa Gema, donde exigen una explicación de la muerte del joven. Además, a las afueras del hospital llevan pancartas que dice: “Santa Gema, hospital de la muerte”.