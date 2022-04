Presidente de Coshicox exige celeridad en caso de menonitas

En los territorios de las comunidades indígenas de Buenos Aires y Caimito, se asentó hace un poco más de seis años la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, con la que desde entonces vienen desarrollando una batalla legal. Demer Gonzáles Vásquez, presidente del Consejo Shipibo-Konibo y Xetebo (Coshikox), hoy exige celeridad en el caso.

El último domingo los líderes de la comunidad nativa Caimito se reunieron con Demer González y manifestaron que las autoridades regionales se muestran ajenas ante la “invasión” de los menonitas en sus tierras.

“A través de nuestra asesoría legal conocemos que los menonitas declararon que esas tierras se le fueron vendidas, pero eso no es verdad, porque las comunidades nativas vivimos en esos territorios de manera ancestral y milenaria, pero las autoridades correspondientes no lo determinan así (no entregan título de propiedad)”, señaló el líder indígena.

El presidente de Coshikox, exigió que la justicia se agilice, para que los comuneros recuperen los territorios, que según señaló imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), muestra cientos de hectáreas que están siendo deforestadas.

MARTHA ZACARIAS