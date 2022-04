Dos hermanos menores de edad desaparecidos desde el mes de febrero

La Dirección Contra la trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, reportó dos hermanos menores de edad desaparecidos, Mayller Kelvin Cananahuay Vázquez de 9 años y Rosita Cananahuay Vázquez de 11 años de edad.

La desaparición ocurrió el 14 de febrero de 2022, los padres de los menores indicaron que al retornar a su vivienda ubicada en el jirón Paulina en el distrito de Iparía, aproximadamente a las 11:00 de la noche después de quedarse atrapados en su chacra por una fuerte lluvia, ya no encontraron a sus hijos.

Alicia Vásquez Tangoa, madre de los menores señaló que aparentemente los menores fueron raptados por una persona allegada a la familia, quien es el principal sospechoso porque desapareció junto con los niños.

La denuncia por desaparición la realizó el 3 de marzo, manifestó que no pudo realizarla ni bien ocurrieron los hechos porque en el distrito de Iparía no hay una comisaría y su situación económica no le permitía realizar el viaje hasta Pucallpa.

La última vez que los menores fueron vistos por sus progenitores, Kelvin Cananahuay (9) vestía un short verde, polo y sandalias negras; mientras que Rosita Cananahuay (11), vestía polo rojo, short y sandalias negras.

ANGÉLICA DOLCI