Rector de la UNU afirma que están en franco crecimiento

-I. Doctor, hace algunos días han presentado un pedido de su vacancia ante el Consejo Universitario. ¿Qué trámite le está dando a este pedido?

-EBG. El trámite lo indica el Estatuto. Se ha recepcionado el pedido hecho por dos egresados de la universidad, en el que se me increpa que autoricé un viaje al extranjero en comisión de servicio, lo que no es cierto.

– ¿El Consejo Universitario ya lo ha visto?

– Es un proceso que estamos cumpliendo de acuerdo con las normas. He corrido traslado al vicerrector Académico. El caso lo asume el Vice rector académico, el doctor Julio Pastor, y él me tiene que pedir mi descargo.

– ¿Y después?

-Tengo un tiempo y luego eso pasa a asesoría legal. Posteriormente se llama a una asamblea universitaria para que puedan debatir el tema, debatir y tomar una decisión.

-Vamos al fondo: ¿Con qué argumentos piden su vacancia?

– ¿El argumento de ellos? Creo que quieren hacerse notar. Creo que les gusta la publicidad, pero en el fondo no hemos cometido nada ilegal.

– ¿No tienen razón en su acusación?

-El tema es que un grupo de trabajadores administrativos de nuestra universidad fueron a una capacitación, y se me increpa de que yo les he enviado en comisión de servicio a Colombia. Pero no es así no han ido en comisión servicio. Ellos han ido por su propia cuenta. Ellos han pagado su pasaje, su estadía. Eso es todo.

-Pero en el pedido de vacancia se dice que la universidad les dio recursos y nunca viajaron ¿Es cierto?

-No (es cierto). Han viajado, han estado en un congreso latinoamericano de mujeres líderes y la Federación. La universidad no ha intervenido en nada, solo se les dio el permiso, lo que corresponde a la Oficina de Recursos Humanos.

– Entonces ¿dónde se resolverá el pedido de vacancia?

-En la Asamblea Universitaria que está conformada por docentes de mucha experiencia y que conocen bastante de nuestro Estatuto, de la Ley Universitaria y por jóvenes estudiantes asambleístas, que son los mejores estudiantes de cada escuela.

-La fiscal Dalia Guevara, que ya no está como fiscal, también le abrió una investigación preliminar penal. ¿Sabe algo de esa denuncia?

-Sí, sí sé. Pero la investigación está más dirigida a los que han viajado, ya no tanto nosotros. Nosotros por haber dado el permiso. Me han preguntado si han ido en comisión de servicio.

– ¿Ya declaró en la fiscalía en este caso?

-Todavía. Todavía no me han citado. Espero la investigación preliminar.

-Y por estos días también se habló de un convenio de la anterior gestión de la UNU con ASOCIDRA, donde estaría comprometido el vicerrector de Investigación. ¿Sabe de este tema?

-ASOCIDRA es una asociación civil que nada tiene que ver con nuestra universidad. Son miembros y ha sido dirigido por nuestro vicerrector de investigación, quien, en ese momento no era vicerrector.

– Pero trabajaron con ASOCIDRA.

-Lo que sé es que ASOCIDRA facilitó muchas cosas.

-Entonces no les facilita nada, les ha creado problemas.

-ASOCIDRA brindaba servicio a la Universidad. Le doy un ejemplo. En el área de producción, se crían animales, como porcinos, pero hay que alimentarlos diariamente, necesitan medicamentos, se necesita atención inmediata, si no, no tendrán qué comer y si enferman no tenemos medicamentos, pueden morir. Y lo que hizo ASOCIDRA fue facilitar con agilidad esas compras, para evitar la muerte de los animales. Evitó trámites burocráticos.

-Hubo reclamos de estudiantes de medicina ¿Lo sabía? ¿Hay una investigación?

-Sí. En el vicerrectorado. Eso tiene un proceso, que conduce el vicerrector académico. Pero ya que hablamos de medicina…

– ¿Qué quiere decir?

-Acabo de inspeccionar las obras y vamos entregar a la facultad unos laboratorios modernos: el laboratorio de anatomía humana, donde están los muertitos, el moratorio, para que los estudiantes puedan disecar, y estudias a los cadáveres. Tenemos otro laboratorio de patología y otro laboratorio de histología con todas las comodidades, y dos salones para que hagan también ahí la teoría con condiciones básicas. Es envidiable lo que va a tener medicina.

Aparte de eso, tenemos un millón y medio que Minedu hasta ahorita no nos autoriza a gastar en equipamiento justo para la escuela de medicina. Eso fue un dinero transferido por el anterior gobernador, el doctor Ángel Gutiérrez, que nos ha transferido, lo tenemos en la universidad haciendo todas las gestiones para poder adquirir equipos y aparte vamos a destinar un dinero también para comprar más equipos.

En el momento que nos pidan el licenciamiento, estemos ya preparados. La competencia de licenciamiento es del SINEACE. Supongo que SINEACE va a hacer los protocolos para licenciarnos, pero estamos ya preparados y el momento que nos toque licenciar, vamos a presentar todo lo que tenemos.

– ¿Y para cuándo estarán funcionando estos laboratorios?

-El día miércoles a las diez de la mañana voy a entregar esos tres laboratorios. Esta semana.

-El GOREU también le transfirió otros fondos…

-También se ha iniciado la rehabilitación del tramo carrozable que ingresa en la segunda etapa de la Tupa, al fondo de la universidad, que va a los centros de producción y a los centros de investigación. Ya empezaron los trabajos. El GOREU nos transfirió 1 millón 300 mil y ya se está cumpliendo.

-Doctor, ¿no tenían un problema con la constructora acerca del equipamiento de los laboratorios?

-Eso ha pasado a un arbitraje. Va a seguir su proceso, su tiempo. Pero no podemos tener (los laboratorios) como un elefante blanco. En mutuo acuerdo, el contratista ha hecho entrega a la universidad y nosotros vamos a hacer entrega a la facultad de Medicina Humana.

– Hace poco usted estuvo en Aguaytía y ha mencionado que se van a crear dos carreras más ¿Puede adelantar qué carreras son?

-No puedo adelantar qué carreras son porque eso va a un estudio de pertinencia de cualquiera de las 21 carreras que tenemos acá en nuestra universidad central. El estudio dirá qué carreras son. Pero sí hay la voluntad de nuestra universidad de ampliar dos carreras más para la filial de Aguaytía.

– ¿Están creciendo en Aguaytía?

-El caserío Libertad nos ha donado cinco hectáreas de terreno para nuestra universidad.

– ¿Solo en Aguaytía?

– En Atalaya también el alcalde, muy preocupado, ha iniciado los trámites de donación de 37 hectáreas y hay una infraestructura donde era el colegio piloto. Aparte, en el centro de Atalaya nos han donado cerca de una hectárea para las oficinas administrativas.

– ¿Se están descentralizando?

-Nosotros estamos preocupados en dar oportunidades a los jóvenes de diferentes distritos, a los jóvenes de zonas rurales que no tienen la posibilidad económica de venir a estudiar acá (Pucallpa).

– ¿En otros departamentos?

-Exacto. Estamos en Huánuco, en Cerro de Pasco, en Loreto. Los alcaldes son quienes nos solicitan. Y nosotros no podemos dejar de atenderlos porque son distritos fronterizos con Ucayali.

– ¿Pero eso no significa que hay que incrementar más vacantes?

-Gracias por la pregunta. Eso lo hicimos con autorización de los decanos sin tocar las vacantes que hay para la sede principal. Son otras vacantes y entonces no estamos quitando la oportunidad de los chicos acá en Pucallpa.

-Al incrementar más vacantes, necesita más infraestructura. ¿Tiene planes de infraestructura?

Indudablemente. Nuestra universidad está creciendo día a día. Aparte de nuestros estudiantes, tenemos la solicitud de estudiantes de universidades no licenciadas que tenemos que atender. La universidad es para todos y en infraestructura estamos trabajando en eso.