¿Qué quiere decir la frase “Red no identificada” cuando intentas conectarte a internet?

Hoy en día, son millones las personas de todo el mundo quienes acceden a internet desde sus dispositivos para utilizar sus apps, ya sea para trabajar, estudiar o entretenerse. Sin embargo, puede pasar que, al intentar vincularse a una determinada red wi-fi , la misma arroje un error con la frase “Red no identificada”. ¿Qué quiere decir y cómo puedes corregir la falla que impide que navegues? En esta nota, te contamos los detalles al respecto.

VER TAMBIÉN: ¿Quieres saber por qué tu laptop hace un ruido molesto y cómo solucionarlo?

Como tal, la falla surge cuando uno se conecta a una red, pero de pronto no te permite usar el internet con normalidad. Tras ello, debajo del nombre de la conexión, se visualiza el mensaje “Red no identificada, sin acceso a Internet”, una problemática presente en la mayoría de sistemas operativos de Microsoft. Es un inconveniente que puede resultar frustrante para los usuarios, ya que, al no haber errores con la contraseña y sí reconocerse la red, muchos consideran que la falla solo reside en la PC o smartphone, y no saben qué acciones tomar para corregirlo.

Sin embargo, necesariamente esa no es la respuesta y, por ello, te compartimos algunas soluciones que puedes ejecutar con facilidad Presta atención. ¿Cómo solucionar el problema? Reinicia el router y PC El primer paso que debes seguir es reiniciar el router wi-fi de tu hogar y tu dispositivo.

Se trata del método que suele resolver la mayoría de errores de funcionamiento de los sistemas y toma pocos segundos hacerlo. Como recomendación, procura que, para el reinicio, el aparato se quede apagado, como mínimo, por un lapso de 30 segundos y luego préndelo para comprobar su rendimiento.

¿Tu VPN bloquea la conexión? Los programas VPN, aunque son de gran provecho para estar en el anonimato en la red y evitar problemas de filtración de datos, pueden generar inconvenientes a la hora de asociarse a un punto de conexión. Si has instalado un programa de ese tipo, intenta detener su funcionamiento y comprueba si el problema de la red se solucionó con eso o no.