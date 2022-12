‘Pulpín’ de catorce años quedó con una mano mutilada

Por las celebraciones con pirotecnia por Navidad, un menor de 14 años quedó con tres dedos mutilados de la mano izquierda tras jugar con el explosivo rata blanca en el barrio Natalio Sánchez, en Satipo (Junín).

El artefacto detonó en la extremidad superior del adolescente, que se encontraba sin la presencia de sus progenitores. Con lesiones en el pulgar, índice y dedo medio de la mano izquierda, efectivos del Serenazgo de Satipo lo encontraron herido a las 12:20 a.m. y lo trasladaron al Hospital Manuel Higa Arakaki.

No obstante, el personal de salud solo atinó a retirarle los dedos afectados al adolescente debido a la gravedad de sus lesiones. “No quiero quemarme, voy a ser la burla (…). Me he quemado el codo y ahora mis dedos…”, fueron los lamentos del menor de iniciales A.G.L.

De acuerdo con lo informado, el agraviado indicó que no sabe de dónde adquirieron estos explosivos. Por otra parte, los profesionales de la salud le diagnosticaron herida contusa con amputación de dedo pulgar, índice y dedo medio de la mano izquierda.

Asimismo, la madre del afectado llegó hasta la zona del accidente y mostró preocupación por lo sucedido, pero evitó brindar mayores detalles.

Sucamec: ¿dónde quedan las ferias pirotécnicas autorizadas?

La Sucamec recordó que los únicos puntos autorizados para la comercialización legal de productos pirotécnicos son las ferias que están ubicadas en los distritos de Los Olivos (Panamericana Norte con Universitaria) y Rímac (jirón Marañón 757), en Lima. A nivel regional, también están:

Arequipa: puerta 4 del Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa

Lambayeque: estacionamiento Parque Zonal, avenida Miguel Grau, cuadra 16

La Libertad: Panamericana Norte bloque I, Moche, Trujillo

Loreto: avenida Mariscal Cáceres 1101, Iquitos, Maynas

Piura: explanada del estadio Campeones del 36, Sullana.